Stefano De Martino è al centro del gossip estivo per presunti flirt mai confermati. Il conduttore però ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla sua situazione sentimentale dicendo di essere “single per legittima difesa”.

La risposta di Stefano De Martino

È senza dubbio uno dei volti più chiacchierati dell’estate 2025, Stefano De Martino. Il conduttore napoletano, reduce da una stagione di grande successo alla guida di Affari Tuoi, è al centro dei riflettori non solo per i suoi meriti televisivi, ma anche – e forse soprattutto – per le voci continue sulla sua vita privata.

Negli ultimi mesi, il suo nome è stato accostato a ben cinque donne diverse, tra cui alcune volti noti del mondo dello spettacolo. Tuttavia, secondo quanto ribadito anche da Fanpage.it, nessuna di queste indiscrezioni sarebbe fondata: De Martino sarebbe ancora single. A confermarlo, con la consueta dose di ironia, è stato lui stesso durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 27 giugno.

Nel corso della partita del gioco dei pacchi, il simpatico concorrente pugliese Antonio Mansueto, soprannominato “Il Presidente”, ha rivelato di essere “single per scelta”. Un assist perfetto per Stefano De Martino, che ha colto l’occasione per chiarire – a modo suo – anche la sua situazione sentimentale:

“L’amore è imprevedibile? Lei è single per scelta, mentre io sono single per legittima difesa”, ha detto, strappando una risata al pubblico.

Non è la prima volta che Stefano De Martino usa questa espressione. Già qualche mese fa, rispondendo su Instagram a un follower che gli chiedeva se fosse impegnato, aveva replicato con la stessa frase: “Sì, per legittima difesa”, attribuendo la battuta all’amico comico Francesco Paolantoni.

Un modo elegante – e disarmante – per mettere a tacere le continue speculazioni. In attesa di nuovi progetti televisivi, Stefano De Martino continua ad andare dritto per la sua strada.