Tutto è pronto per la nuova diretta del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Nel corso della puntata arriverà anche l’esito del televoto, che decreterà il primo eliminato di questa edizione. Ma chi lascerà la casa? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Prima eliminazione al Grande Fratello

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione del Grande Fratello e ormai il pubblico sta conoscendo sempre meglio i protagonisti del reality show. In casa tuttavia non mancano come al solito scontri, strategie e primi interessi sentimentali e di certo nel corso delle prossime settimane ne vedremo ancora di belle. Questa sera intanto su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata, durante la quale i concorrenti vivranno un’emozione fortissima. Nel corso della diretta infatti ci sarà la primissima eliminazione di questa edizione e uno degli inquilini lascerà per sempre il gioco. A scontrarsi al televoto ci sono: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago García e Maria Vittoria Minghetti. Ma chi sarà a dover dire addio al programma?

In attesa della diretta, come sempre noi di Novella2000 abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il gieffino che vorreste salvare. Andiamo dunque a scoprire i risultati. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Maria Vittoria con il 15% dei voti. A seguire troviamo Amanda e Clarissa a pari merito con il 22% dei voti e Iago, risultato essere il più amato dai nostri lettori con il 40% dei voti.

Naturalmente vi ricordiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia realmente Maria Vittoria la prima eliminata dal Grande Fratello. Fino alla diretta di questa sera infatti il televoto ufficiale resterà aperto e nelle prossime ore dunque tutto potrebbe ancora cambiare.

Chi sarà dunque il primo concorrente a dover lasciare la casa? Lo scopriremo stasera su Canale 5.