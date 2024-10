In queste ore è partito un durissimo scontro social tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che da ormai qualche mese hanno annunciato la fine della loro relazione.

Ursula Bennardo vs Sossio Aruta

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno annunciato la fine della loro lunga relazione. Come di certo in tanti sapranno, dall’amore tra gli ex volti di Uomini e Donne è nata anche una figlia, Bianca, ed è proprio sulla piccola che i due si stanno concentrando. Tuttavia nelle ultime tra Ursula e Sossio c’è stato un infuocato scontro social, che ha lasciato il web senza fiato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Aruta ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram. Quando un follower ha chiesto all’ex Cavaliere ogni quanto veda i suoi figli, Sossio ha affermato: “Purtroppo li vedo poco, sono lontanissimi. È una situazione molto difficile da gestire. Lo era prima, figuriamoci adesso con Bianca”.

A quel punto è scoppiato il caos. La Bennardo infatti non ha ben reagito alle dichiarazioni del suo ex compagno e ha così pubblicato un lunghissimo sfogo, durante il quale ha attaccato Aruta. Queste le sue parole: “Vi sembra normale che un genitore lontano km da un figlio, per sua scelta e comodità, che ha visto pochissimi giorni in quasi 9 mesi, anziché preoccuparsi della sofferenza che sta creando si preoccupi solo di: vietare che sia esposto sui social, vietare il consenso all’espatrio e vietare il rinnovo dei documenti? Per impedirle di viaggiare con la mamma in vacanza”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sarà eliminato secondo i sondaggi

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo, Ursula Bennardo ha accusato Sossio Aruta di non prendersi cura dei suoi figli, aggiungendo: “Pensi che il genitore si possa fare anche solo virtualmente da un telefono per mesi e anni, sentendosi anche un buon genitore?”. Ursula infine conclude dichiarando: “Non finisce una storia così fresca e in età adulta per non amore. Ma solo per motivi molto gravi, che per motivi legali non posso raccontarvi”.

A seguito delle forti dichiarazioni della Bennardo così è arrivata la furiosa replica di Aruta.

La replica di Sossio

Dopo aver letto le dichiarazioni di Ursula Bennardo, sui social è arrivata la reazione furiosa di Sossio Aruta, che ha deciso di intervenire. L’ex Cavaliere ha così fatto un durissimo attacco alla sua ex compagna, affermando: “Vergognati. In 8 mesi sono venuto 6 volte, affrontando spese e sacrifici nelle mie possibilità. La sofferenza e i disagi sono frutto delle tue bastar***te. Riguardo i divieti, sono 9 mesi che mi vieti di dormire con mia figlia perché sono un maschio. […] Se c’è qualcuno che vuole attirare l’attenzione sui social, stando sempre mezza nuda, e studia tutto a tavolino quella sei proprio tu”.

Ancora su tutte le furie, Sossio ha precisato di essersi sempre preso cura dei suoi figli. In più l’ex Cavaliere specifica che attualmente si occupa di Bianca solo virtualmente proprio a causa di Ursula, che lo avrebbe allontanato dalla piccola. In più, lasciando il web sconvolto, ha dichiarato: “Mi hai preso per il c*** per 5 anni e mi hai rovinato la vita”.

Infine, concludendo, Sossio Aruta invita Ursula Bennardo a rivelare i motivi che hanno portato alla rottura, per poi svelare: “C’è un fascicolo pronto di denunce che ti aspetta per accuse infondate, calunnie e diffamazione. Sono pronto a tutto”.

Ma cosa accadrà dunque a questo punto tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.