Stando ai pettegolezzi Shaila Gatta sarebbe stata vista a Roma e avrebbe già fatto due provini per un film diretto da un famosissimo regista e attore italiano. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a contattarla. Tutti i dettagli.

L’indiscrezione su Shaila Gatta

Shaila Gatta potrebbe essere molto vicina al suo debutto sul grande schermo. Dopo le esperienze come velina, ballerina e poi concorrente del Grande Fratello, l’ex gieffina è stata recentemente avvistata a Roma, nella zona dell’aeroporto di Fiumicino.

Ma non si tratterebbe di una semplice gita o viaggio di piacere: stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, dietro questa visita ci sarebbe una possibile novità professionale di grande rilievo per Shaila Gatta.

La ballerina, infatti, avrebbe già sostenuto due provini per un nuovo film firmato da Carlo Verdone, uno dei registi e attori più amati del panorama italiano. La cosa interessante è che, sempre secondo le indiscrezioni riportate, sarebbe stato lo stesso Verdone a chiamarla personalmente, manifestando un forte interesse a farla partecipare al suo progetto cinematografico. Ecco quanto emerso:

“Shaila Gatta avvistata a Roma Fiumicino. Novità lavorative per lei? L’ex gieffina avrebbe già fatto due provini per il nuovo film di Carlo Verdone, il quale l’avrebbe di persona chiamata per prenderne parte. Chiaramente, nulla è ancora ufficiale e si tratta di un’indiscrezione. Il 25 inizieranno le prese di questo film. Vedremo…”

Storia Instagram Lorenzo Pugnaloni su Shaila Gatta

Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali che possano darci la certezza assoluta, la possibilità che Shaila Gatta possa entrare a far parte del cast di un film così importante ha già fatto discutere il pubblico. Il 25 agosto inizieranno le riprese della pellicola, e non è escluso che nei prossimi giorni possa arrivare anche un annuncio ufficiale, chissà.

Per ora nulla è certo, ma la notizia non è passata in sordina. I fan di Shaila Gatta, infatti, sono già in fermento, pronti a vedere se la ballerina campana riuscirà a conquistare anche il mondo del cinema dopo aver lavorato in TV e sui social. Arriverà la fumata bianca?