Un ex protagonista dell’ultima edizione del GF ha commentato la prossima edizione di Simona Ventura e fatto una critica

“Spero non si ripetano certe dinamiche”, un ex protagonista dell’ultima edizione del GF non ha risparmiato una critica alla trasmissione pur confidando che le cose con l’arrivo di Simona Ventura possano cambiare.

Ex del GF fa una critica

In attesa della prossima edizione del Grande Fratello, continuano a far parlare di sé gli ex protagonisti del reality per indiscrezioni e gossip di vario genere: da rotture a provvedimenti legali. Alfonso D’Apice invece oltre a viversi al meglio la storia d’amore tanto discussa con Chiara Cainelli, spesso e volentieri ha espresso pareri sul GF. Come accaduto tra le pagine del settimanale Mio.

Ora che la prossima stagione vedrà Simona Ventura alla conduzione, Alfonso D’Apice ha espresso un parere piuttosto deciso. Pur mostrandosi molto fiducioso sul cambio di rotta del GF, allo stesso tempo ha rivolto un pensiero critico rispetto a quanto vissuto all’interno della trasmissione, da concorrente:

“Si vedeva verso che direzione andava la barca”, ha esordito Alfonso tra le pagine della rivista. A seguire con aspetto critico ha aggiunto: “Spero che non si ripetano certe dinamiche viste in passato. Invece di valorizzare le qualità dei concorrenti, spesso si tendeva a metterli in discussione evidenziando il lato peggiore.”

Con queste parole rivelate a Lorenzo Pugnaloni quindi Alfonso D’Apice si augura che il prossimo GF si concentri sulla qualità e le storie dei concorrenti, anziché portarli a un conflitto esasperato come accaduto anche nella passata stagione. Peraltro si vocifera che la prossima edizione sarà molto più rigida per quanto riguarda il regolamento.

Sempre a proposito della passata edizione del GF, Alfonso ha espresso un parere anche su Helena Prestes e Javier Martinez, spesso al centro dei pettegolezzi per svariate ragioni. Cosa pensa di loro e della relazione? Ecco cosa ha dichiarato al giornale: “Lui è un mio amico, spero che li lascino vivere in pace.”, ha concluso D’Apice.