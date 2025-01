Un ex gieffino spiffera alcune cose che non abbiamo visto

Durante un’ospitata nella trasmissione 361 Lounge, un ex concorrente del Grande Fratello ha svelato alcune cose che si sarebbero verificate nella Casa: “Bestemmie e oggetti lanciati”.

Grande Fratello, la rivelazione di un ex gieffino

Squalifica sì o squalifica no? Il caso che ha coinvolto Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello sta facendo molto discutere. Il pubblico si è diviso su questo argomento, affrontato anche sui social e in varie trasmissioni. In esclusiva su 361 Lounge Stefano Tediosi, che nella Casa è entrato per poche settimane ma ha visto abbastanza evidentemente per potersi esprimere.

“Quali altri oggetti sono volati nella Casa?”, ha chiesto incuriosita Simona Tagli, con l’intenzione di voler approfondire meglio l’argomento e capire come sono andate realmente le cose. Forse magari con l’intento di far luce su cose non viste e svelare qualche scoop inedito sul Grande Fratello. Ebbene pare proprio che a riguardo Stefano non abbia di certo deluso.

“All’interno della Casa sono volati tanti oggetti. Sono successe cose altrettanto gravi”, ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello Stefano Tediosi. Giustamente gli è stato chiesto se magari potesse svelare qualcosa a riguardo:

“Ci sono state delle bestemmie all’interno del programma. Chi l’ha detta. Era ed è un grande amico”. E ancora riguardo questo argomento Stefano del Grande Fratello ha proseguito ancora: “Poi ci sono state delle situazioni dove sono stati lanciati oggetti durante il pranzo. Lorenzo ha lanciato oggetti in tugurio e tanti altri atteggiamenti”.

Stefano spillando solo grandi verità.

In quella casa NESSUNO e dico NESSUNO È MIGLIORE DI HELENA.



HELENA MERITA LO STESSO TRATTAMENTO DEGLI ALTRI, quindi merita di restare in casa o di finire al televoto con chi ha sbagliato quanto lei. #grandefratello

#iostoconhelena pic.twitter.com/deaINhV4NN — (@mareluna2022) January 7, 2025

A parte le parole su Lorenzo Spolverato e lo sfogo avuto dal concorrente del Grande Fratello in tugurio (mostrato dalle telecamere), Stefano Tediosi non si è soffermato troppo sugli altri dettagli. Dunque ha preferito non fare nomi e restare piuttosto vago, ma ha ribadito con convinzione che ci sarebbero stati altri gesti e situazioni oltre i limiti consentiti. In questo caso però non sembra esserci stato alcun provvedimento disciplinare! Cosa accadrà stavolta invece?