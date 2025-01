Oggi in giardino tra una chiacchiera e un’altra Stefania Orlando ha ricordato la sua cagnolina morta, Margot. Eva Grimaldi, che evidentemente non aveva compreso, ha chiesto: “Con chi sta adesso?”, per poi rendersi conto della clamorosa gaffe commessa.

La gaffe commessa da Eva con Stefania Orlando

Al Grande Fratello non mancano momenti di chiacchiere e ricordi tra i concorrenti. Lo è stato per Stefania Orlando, quando oggi tra uno scambio di confidenze e un altro, ha ricordato la sua cagnolina Margot.

Stefania e la sua amica a quattro zampe erano davvero inseparabili. Purtroppo nel giugno del 2023 la Orlando ha dovuto dirle per sempre addio. Un dolore immenso per lei, che nei mesi a seguire ne ha realizzato uno bellissimo tatuaggio. Un modo come un altro per averla sempre con sé.

E proprio oggi pomeriggio durante un momento di chiacchiere, Stefania Orlando è tornata a quei ricordi e alla sua piccola Margot. A un certo punto Eva Grimaldi però ha commesso una gaffe. L’attrice non aveva compreso che la cagnolina era venuta a mancare e quindi si è sentita in dovere di chiedere, dato che ora Stefania è al GF: “E dove sta, con chi sta adesso Margot?”.

Zeudi Di Palma ha fatto notare alla coinquilina la gaffe, mentre Stefania Orlando ha detto: “Margot è morta, amore”. Eva Grimaldi dispiaciuta per la gaffe commessa, ha commentato: “Oddio scusa”, mettendosi poi la mano sul volto, un po’ in imbarazzo.

Stefania Orlando ha riconosciuto che per quanto ovviamente le faccia ancora tanto male la perdita di Margot, la frase pronunciata da Eva Grimaldi l’ha fatta sorridere perché ha capito la spontaneità con la quale è stata detta. Ovviamente non c’era l’intenzione da parte sua di ferirla o altro. Anzi. Il momento in ogni caso è diventato virale tra gli utenti dei social.