NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Secondo le ultime indiscrezioni, questa notte, dopo la fine della diretta, le famiglie di due concorrenti del Grande Fratello avrebbero litigato sui social, minacciandosi diffide.

Cosa sarebbe accaduto dopo la diretta del Grande Fratello

Senza dubbio quella andata in onda ieri su Canale 5 non è stata una puntata semplice per i concorrenti del Grande Fratello. Nel corso della diretta infatti abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro e non sono mancati scontri, risate ed emozioni. In particolare a non passare inosservata è stata l’accesa e dura lite avvenuta tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che è andata avanti per diversi minuti. Attualmente sembrerebbe anche che tra l’attrice e l’ex protagonista di Temptation Island non ci sia ancora stato un chiarimento e non è escluso che nelle prossime ore le due decidano di avere un confronto.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa qualcosa ha iniziato a far discutere il web. Deianira Marzano ha infatti riportato una segnalazione che non è sfuggita ai più e che coinvolge indirettamente due degli inquilini. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo l’esperta di gossip stanotte, dopo la fine della diretta del Grande Fratello, le famiglie di due concorrenti avrebbero litigato duramente in privato sui social. Ma non solo. Stando a quanto si legge nel messaggio postato dalla Marzano, sembrerebbe che le famiglie in questione avrebbero anche minacciato diffide reciproche. Naturalmente l’influencer non ha fatto i nomi delle persone coinvolte e non sappiamo dunque chi sarebbero i parenti dei due inquilini che si sarebbero scontrati tra loro.

Precisiamo anche che al momento non ci sono prove che confermerebbero la presunta lite e dunque il pettegolezzo va preso assolutamente con le pinze. Lunedì 29 gennaio nel mentre andrà in onda una nuova diretta del reality show, durante la quale assisteremo a una nuova eliminazione. Ma chi sarà stavolta a lasciare la casa?