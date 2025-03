Modella molto apprezzata, Ivana Mrazova è stata una delle protagoniste più amate del GF Vip 2 e per quattro anni è stata fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini. Ma cosa sappiamo di lei? A seguire tutte le news e curiosità su di lei: età, altezza, fidanzato e Instagram.

Chi è Ivana Mrazova

Nome e Cognome: Ivana Mrazova

Data di nascita: 1 luglio 1992

Luogo di nascita: Vimperk (Repubblica Ceca)

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: modella

Fidanzato: Ivana è fidanzata

Figli: Ivana non ha figli

Tatuaggi: Sul piede destro ha un tatuaggio dedicato alla famiglia

Profilo Instagram: @ivana_mrazova

Profilo TikTok: ivana_mrazova92

Ivana Mrazova età, altezza e biografia

Quando e dov’è nata Ivana Mrazova? Queste sono solo alcune delle domande più frequenti che si pongono gli utenti sul web. E noi vogliamo darvi tutte le risposte.

La modella è nata a Vimperk in Repubblica Ceca il 1 luglio 1992. È del segno del Cancro. La sua età è di 32 anni. Conosciamo anche altezza e peso rispettivamente pari a 1 metro e 75 centimetri e 55 kg.

Passiamo ora a scoprire alcuni aspetti della sua vita privata…

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, il padre di Ivana Mrazova era un ingegnere mentre la madre è un’ex attrice di teatro. Sebbene i genitori si siano separati, hanno sempre mantenuto buoni rapporti e Ivana è molto affezionata alla sorellastra Tereza e alla nipotina Laura.

Ivana ha perso il papà durante il lockdown. Un dolore che la stessa ha raccontato attraverso i propri social.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, sappiamo se oggi Ivana Mrazova ha un fidanzato, ma in passato ha avuto un’intensa storia d’amore con Luca Onestini. I due si sono conosciuti nel 2017 nella Casa del GF Vip.

La loro è nata prima come una forte amicizia, per poi diventare una relazione una volta usciti. Per quattro anni è stato amore vero e hanno anche avuto modo di convivere insieme a Milano. Nell’agosto del 2021 però è arrivata la notizia della rottura. A riguardo sono emersi alcuni dettagli. Lui a Secret Story ha svelato che sarebbe stata lei a lasciarlo perché gelosa del suo lavoro per poi accusarlo di averla trascurata.

Dove seguire Ivana Mrazova: Instagram e social

Amatissima anche sui social, Ivana Mrazova è presente su tutti i maggiori social. Sebbene su Twitter il suo profilo non ha un aggiornamento dal 2018, è molto presente, invece sia su Instagram (con delle stories) che su Facebook.

Con l’arrivo di TikTok, Ivana ha creato un profilo dove posta video divertenti.

In generale sui suoi social condivide diversi aggiornamenti che riguardano il suo lavoro e non mancano attimi di vita privata.

Carriera

Modella di professione, Ivana Mrazova all’età di soli 14 anni ha vinto il suo primo concorso di bellezza, che le ha così aperto le porte al mondo della moda. Da qui poi è iniziato il suo percorso televisivo pian piano.

Sanremo

È il 2012 quando Ivana Mrazova ha avuto il piacere di affiancare nel ruolo di valletta Gianni Morandi e Rocco Papale al Festival di Sanremo. Questo le ha così permesso di farsi conoscere meglio dal grande pubblico.

Ivana Mrazova al GF Vip 2

Nel 2017 ha partecipato come concorrente del GF Vip 2, edizione condotta quell’anno da Ilary Blasi. Durante il suo percorso nel programma Ivana Mrazova ha attirato la simpatia del pubblico e degli inquilini.

Tra i legami più belli e speciali ricordiamo non solo quello con Luca Onestini, ma anche quello con Giulia De Lellis, sua grande amica ancora oggi.

In quell’edizione Ivana si è classificata terza, alle spalle di Luca e del vincitore Daniele Bossari.

Grande Fratello Vip 7

Durante la puntata di lunedì 30 gennaio 2023 Ivana Mrazova ha preso parte per uno spazio in puntata al Grande Fratello Vip 7. La modella avuto modo di poter assistere alla reazione dell’ex Luca Onestini, il quale ha letto la lettera che lei gli ha scritto.

Il 6 febbraio dello stesso anno ha fatto il suo ingresso nella Casa.

Ivana Mrazova a Pechino Express

Nuovo reality per Ivana Mrazova nel 2025. La modella è stata scelta nel cast di Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru.

Insieme a Sofia Giaele De Donà forma il team de Le atlantiche.

I concorrenti di Pechino Express

Ma chi sono tutte le coppie di viaggiatori di Pechino Express? In totale sono 9. Eccole tutte:

Dolcenera e Gigi Campanile sono “I complici”; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono “Gli spettacolari”; Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono “Gli estetici”; Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono “Le atlantiche”; Jey e Checco Lillo sono “I magici”; Jury Chechi e Antonio Rossi sono “I medagliati”; Nathalie Guetta e Vito Bucci sono “I cineasti”; Samanta e Debora Togni sono “Le sorelle”; Virna Toppi e Nicola Del Freo sono “I primi ballerini”.

Il percorso di Ivana Mrazova a Pechino Express

Nel corso della prima puntata di giovedì 6 marzo Ivana Mrazova ha dato il via il suo percorso a Pechino Express con Giaele De Donà. Vedremo come andrà e se riusciranno ad arrivare alla vittoria!