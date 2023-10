NEWS

15 Ottobre 2023

Grande Fratello

La frase di Fiordaliso

Potrebbero esserci guai in arrivo nella Casa del Grande Fratello e non saranno proprio piacevoli! Fiordaliso infatti nelle scorse ore pare essersi lasciata andare a una frase di troppo. Mentre era in chiacchiera con Rosy Chin, scherzava sul non voler svolgere alcuna faccenda. Sperava di potersi godere un po’ di relax al GF, ma a quanto pare è sempre molto affaccendata. Almeno a detta sua.

Da qui la frase di Fiordaliso che ha sollevato una polemica sul web. Cos’ha detto di così grave la cantante? Queste le sue parole precise: “Ho detto vado al Grande Fratello e non faccio niente, e invece anche qua…! Lavoro come un neg*o”. Tanti fan del Grande Fratello hanno ripreso queste parole e hanno condiviso il video sui social network, diventato poi virale.

Non solo la frase pronunciata, ciò che fa discutere sono anche le reazioni di Fiordaliso, così come il comportamento avuto da Rosy Chin, lì all’ascolto. Entrambe infatti sono scoppiate in una risata. Questo atteggiamento ha fatto arrabbiare molti telespettatori all’ascolto: “Proprio Rosy Chin non dice niente e ride su una frase del genere?”, hanno detto i più, indignati dal modo di porsi.

Il web si chiede ora cosa succederà, dato che per lo stesso motivo in passato Fausto Leali venne squalificato per la medesima esternazione. Visto il rigido regolamento di questa edizione del Grande Fratello, gli autori come succede in questi casi sicuramente analizzeranno il filmato e prenderanno una decisione definitiva sul da farsi. Fiordaliso rischia la squalifica dal reality show di Canale 5? Per scoprirlo non ci resta che attendere il responso definitivo!

Ricordiamo tra l’altro che domani è prevista una nuova puntata del Grande Fratello e proprio qui, magari, se ne potrebbe parlare. Vedremo cosa succederà domani sera e quale sarà la scelta da parte della produzione!