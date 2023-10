Anticipazioni Il Collegio 8 puntata 22 ottobre tutte le news

NEWS

Andrea Sanna | 15 Ottobre 2023

Il Collegio 8

Vediamo insieme tutte le anticipazioni de Il Collegio 8 2023 per la puntata di domenica 22 ottobre: news, partecipanti, orari e streaming.

Anticipazioni Il Collegio 8 puntata 22 ottobre

Quali sono le anticipazioni de Il Collegio 8 per la puntata di domenica 22 ottobre 2023?

Prosegue il cammino dei partecipanti nel Collegio di San Francesco di Lodi e non mancano le sfide per ognuno di loro.

Nella prossima puntata, la quarta per la precisione scopriremo probabilmente i risultati dei test e dunque chi si avvicina all’esame finale. Non mancheranno colpi di scena e ospiti attesissimi. Chi supererà tutte le prove prima del diploma?

(IN AGGIORNAMENTO)

Il Collegio riassunto delle puntate precedenti

Prima di scoprire tutte le altre news e anticipazioni su Il Collegio 8, vediamo invece un piccolo riassunto sulle puntate precedenti.

Nel corso del primo appuntamento abbiamo conosciuto tutti i partecipanti di questa edizione. E c’è stato anche un primo avvicinamento tra due di loro, parliamo di Carmelina e Ryan.



Nella seconda puntata, piuttosto esplosiva si è verificata l’espulsione di Giorgia e di Flavio. Entrambi hanno mancato di rispetto a sorveglianti e insegnante e di conseguenza sono stati spediti dal preside. Da qui la punizione inevitabile. Altro momento importante è stato il taglio dei capelli, così come l’ingresso di Aurora Costantini.

Secondo quanto emerso dal video con le anticipazioni de Il Collegio 8 2023, nella terza puntata in onda domenica 15 ottobre ci saranno due insegnanti d’eccezione. Il primo sarà Barbascura X, che si focalizzerà sulle materie chimiche e dirà ai ragazzi l’importanza del lavoro di squadra. Leo Gassman, invece parlerà del canto e della presenza scenica. Un aiuto per preparare al meglio lo spettacolo di fine anno.

Ma non solo, secondo le anticipazioni de Il Collegio 8 i collegiali saranno sottoposti a un esame importante. Questo determinerà chi merita di proseguire per ottenere il tanto ambito diploma. Gli altri rischieranno di tornare a casa!

Il Collegio 2023 tutte le news

In questo paragrafo, scoperte tutte le anticipazioni de Il Collegio 8 2023, vediamo invece alcune delle news sul programma di Rai 2.

In tanti si chiedono quando ci sarà Il Collegio 8 e Il Collegio 9? Alla prima domanda possiamo rispondere dicendo che la trasmissione è attualmente in onda, mentre non dovrebbe essere prevista una nona edizione.

A che ora inizia Il Collegio 8

In questo articolo dedicato alle anticipazioni de Il Collegio 8, vi diamo conto anche di altre news e curiosità sulla trasmissione.

Quando inizia Il Collegio 2023? Il docu-reality di Rai 2 è iniziato il 24 settembre 2023, dove abbiamo finalmente conosciuto la classe e dunque tutti i partecipanti di questa edizione.

Volete sapere invece a che ora inizia Il Collegio 8? Per quanto riguarda invece gli orari delle puntate de Il Collegio 2023 ogni messa in onda è prevista per le 21:00. Il canale di riferimento è come di consueto Rai 2.

I partecipanti de Il Collegio 8 nel 2023

Chi parteciperà a Il Collegio 8? Una classe piuttosto ricca anche nel 2023, vede ragazzi e ragazzi mettersi alla prova nel programma di Rai 2. Ecco l’elenco in ordine alfabetico:

Alessia Berchicci, Anna Garau, Anna Rita Santeramo, Anita Pia Costanzo, Aurora Costantini, Carmelina Iannoni, Cecilia D’Ammassa, Christopher Parolin, Daniele Marrone, Denise Pagani, Diego Natale, Enrico Di Clemente.

Tra glia altri protagonisti de Il Collegio 8: Flavio Bertuzzi– ESPULSO, Frida Schiavi, Giorgia Ceccarelli – ESPULSA, Giuseppe Puppio, Guglielmo Grosso, Helena Del Pozzo, Ilary Lolli, Luca Galise, Mahdi Khouya, Marta Battaglia, Mirko StellatoeRocco Ryan Greco.

Chi sono i professori de Il Collegio 8

Dopo tutte le news e anticipazioni su Il Collegio 8 vediamo chi sono i professori.

Alcuni sono nuovi, altri abbiamo avuto il piacere di conoscerli nelle precedenti edizioni.

Sotto la guida del Preside Paolo Bosisio, i professori del Il Collegio 2023 sono: Andrea Maggi– Italiano ed Educazione Civica, David Wayne Callahan – Inglese, Anna Maria Petolicchio – Storia e Geografia, Maria Rosa Petolicchio – Matematica e Scienze.

Questi sono solo alcuni degli insegnanti. Ricordiamo che come in ogni edizione è fissa la presenza dei sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caromoli.

Chi è la voce narrante de Il Collegio 8? A raccontare le vicende dei protagonisti è Stefano De Martino.

Anticipazioni Il Collegio 8 dove vedere in TV e streaming

Vi state domandando dove vedere e poter guardare le puntate de Il Collegio 8?

Avete diverse opzioni: scegliere la TV e quindi il canale di Rai 2, oppure consultare l’app o il sito di RaiPlay per vedere la trasmissione in streaming

Qui trovate tutte e sei le puntate. E sì, è presente anche la seconda puntata de Il Collegio 8 su RaiPlay, dove abbiamo assistito alla doppia espulsione dei due partecipanti Flavio e Giorgia.

Queste tutte le anticipazioni, news e partecipanti de Il Collegio 8 2023! Seguiteci per non perdervi neanche una notizia.