Da giorni si mormora che Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si conoscessero da prima del Grande Fratello. Adesso come se non bastasse si parla anche di presunto flirt tra i due gieffini.

Il rumor su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Chi ha seguito il Grande Fratello in queste settimane sa bene che prima di dare il via alla relazione con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato aveva iniziato a frequentare Helena Prestes. Proprio l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi a un tratto ha però spiazzato il pubblico, facendo intendere di essersi innamorata del modello. Quando però quest’ultimo ha ufficializzato la storia con la ballerina, la gieffina ha deciso di prendere le distanze da Lorenzo. Nonostante tra i due sia arrivato un confronto di chiarimento, sembrerebbe che a oggi tra la Prestes e Spolverato i rapporti siano abbastanza tesi. In questi giorni come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha lasciato di stucco il pubblico.

A causa di una frase equivoca del modello, in molti hanno iniziato a sospettare che Helena e Lorenzo si conoscessero già da prima del Grande Fratello. Ma non solo. Ad alimentare i dubbi è stata anche Amanda Lecciso, che sembrerebbe aver confermato il tutto. Nelle ultime come se non bastasse a svelare un altro retroscena è stato Biagio D’Anelli, che ha fatto una rivelazione inaspettata.

Stando all’esperto di gossip, che afferma di avere delle prove a riguardo, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato avrebbero avuto un flirt prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello. L’ex Vippone dichiara anche di aver visto delle foto che confermerebbero le sue parole e ha invitato i due gieffini a raccontare la verità.

Ma cosa accadrà dunque nel corso della prossima diretta del Grande Fratello? Helena e Lorenzo verranno messi a conoscenza dei gossip sul loro conto? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Cabale 5 a martedì 19 novembre, naturalmente in prima serata.