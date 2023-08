NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Grande Fratello

Grecia Colmenares al Grande Fratello

Nel corso di questa giornata è stata rilasciata l’indiscrezione secondo la quale al Grande Fratello approderà come concorrente la chef Rosy Chin. Si tratta della proprietaria di un noto ristorante fusion a Milano, figlia d’arte e content creator per il blog di Giallo Zafferano. Al momento non sappiamo se questo rumor si rivelerà vero, ma tra gli altri nomi che sembrerebbero confermati ci sono anche quelli del giornalista Giampiero Mughini e dello sportivo Alex Schwazer.

Nel tardo pomeriggio, poi, è arrivata un’altra notizia. Stando a quanto riporta in anteprima il sito Davide Maggio, infatti, tra i concorrenti ufficiali dovrebbe esserci anche Grecia Colmenares. Si tratta di un’attrice di telenovelas molto celebre tra gli anni ’80 e ’90. La sua ultima fatica risale al 2000 e si intitolava “Vidas Prestadas“.

In Italia è conosciuta per aver partecipato nel 2019 alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Qui è stata eliminata dopo diciotto giorni di permanenza per un totale di quattro puntate. In argentina, invece, ha anche preso parte come concorrente all’ottava edizione di Bailando por un Sueno.

Oggi ha 60 anni e per alcuni anni è stata legata in matrimonio con Henry Zakka. La loro storia, purtroppo, è naufraga ma nonostante ciò sono rimasti in ottimi rapporti lavorando molto spesso insieme. Nel 1992 Grecia ha dato alla luce il suo unico figlio Gianfranco, il quale è nato dal suo secondo matrimonio.

Per adesso non ci resta che attendere e aspettare di capire se l’attrice sarà davvero scelta per entrare nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, la quale avrà inizio lunedì 11 settembre 2023. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ne sapremo di più.

