Come annunciato ieri in puntata il Grande Fratello è pronto ad accogliere una nuova concorrente, che arriva direttamente dal Big Brother Vip del Kosovo. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli.

Quest’anno, il Grande Fratello ha deciso di portare una ventata di novità con un crossover internazionale. Una concorrente del Big Brother Vip del Kosovo farà visita ai gieffini italiani!

L’annuncio è stato dato da Simona Ventura durante la decima puntata, quando, al termine della diretta, ha chiamato in confessionale Domenico D’Alterio, Mattia Scudieri e Benedetta Stocchi per rivelare la sorpresa.

La conduttrice del Grande Fratello ha mostrato un articolo ai ragazzi citati ripreso da Biccy.it e ha dichiarato con entusiasmo: “Ho una bella notizia per voi in anteprima! Al Big Brother Vip del Kosovo si parla italiano, e presto uno dei loro concorrenti verrà a farvi visita”.

C'è una notizia importante per i nostri inquilini: una concorrente del GF del Kosovo sta per arrivare! #GrandeFratello pic.twitter.com/MvAKuaOoPi — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 25, 2025

Chi è la concorrente del Big Brother Vip Kosovo

Non solo in Italia, anche Kosovo durante la puntata del Big Brother Vip il conduttore ha dato il medesimo annuncio…

FERMI TUTTI, UN CONCORRENTE KOSOVARO VERRÀ NEL NOSTRO GF E VICEVERSA, ADORO.#grandefratello #blondies pic.twitter.com/r7JPVKIdWK — VR46 e FT9 (@giorgiag___) November 24, 2025

La gieffina kosovara protagonista di questo scambio sarà Dolce Dona, una trentenne content creator che parla fluentemente l’italiano. La sua presenza al Grande Fratello è prevista per venerdì prossimo, anche se non è ancora chiaro per quanto tempo resterà nel nostro Paese.

A differenza dello scambio di concorrenti avvenuto lo scorso anno con Gran Hermano spagnolo, quest’anno il crossover sarà limitato al solo arrivo di Dolce Dona in Italia. Non ci saranno concorrenti italiani che andranno in Kosovo. La notizia ha suscitato molta curiosità anche per il fatto che, durante la diretta del Big Brother Vip Kosovo, la concorrente è stata menzionata, e la sua visita al Grande Fratello è stata confermata.

Dolce Dona, già molto nota sui social, si unisce quindi a una lunga lista di concorrenti kosovari che parlano italiano. Tra di loro c’è anche Klodian Mihaj, modello veneto di origine albanese, ex concorrente di Too Hot To Handle Italia su Netflix. Ma, tra tutti, è proprio Dolce Dona la concorrente attesa nel nostro Paese.

Un crossover interessante che potrebbe regalarci delle grosse sorprese al Grande Fratello!

