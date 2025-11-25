Cosa è successo durante la registrazione del dating show? Scopriamo insieme le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 novembre 2025

Anticipazioni Uomini e Donne 24 novembre

Si è tenuta ieri una nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi, come riferito gentilmente da Lorenzo Pugnaloni. Scopriamo insieme quindi quali sono tutte le anticipazioni di Uomini e Donne.

Barbara De Santi, protagonista del Trono Over, ha deciso di chiudere definitivamente con Mario Lenti. Nonostante le dichiarazioni di interesse di Mario, con cui si era anche frequentata e sentita più volte, Barbara ha ammesso di non essere attratta fisicamente da lui, una conclusione che ha sollevato qualche discussione in studio tra gli opinionisti. Mario, più avanti di lei nella conoscenza, resta deluso, ma Barbara ha preso la sua decisione: “Non è quello che cerco”. Con questa decisione, Barbara si prepara a continuare il suo percorso nel programma, ma senza Mario al suo fianco.

Sempre dal Trono Over, è arrivato un altro nuovo cavaliere Gemma Galgani: Antonio, decisamente più giovane di lei. Gemma è visibilmente sorpresa dal suo interesse, ma la vera domanda è se questo nuovo incontro potrà risvegliare i sentimenti della storica dama del programma.

Nel frattempo, Gianmaria, Jone e Federica sono al centro di un acceso confronto. Federica ha scoperto che Gianmaria ha continuato a vedersi con Jone, scatenando la reazione di Alessio Pili Stella, che aveva avuto un interesse per Federica in passato.

A complicare ulteriormente la situazione, Sabrina Zago e Massimiliano si scambiano un bacio e sembrano ormai pronti a lasciarsi alle spalle le passate storie.

Trono Classico, le anticipazioni di U&D

Come proseguono le anticipazioni di Uomini e Donne?

Nel Trono Classico, Flavio Ubirti è sotto pressione. Il tronista ha deciso di fare esterne con Martina Cardamone, con la quale c’è stato anche un bacio durante una romantica uscita alla Fontana di Trevi.

Ma la vera novità è arrivata quando Nicole Belloni si è detta innamorata di lui e gli ha chiesto di prendere una decisione in fretta, minacciando di lasciare il programma se non si muoverà presto. Flavio, visibilmente in difficoltà, è stato messo alle strette. Riuscirà a fare la sua scelta?

Intanto, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, su Ciro Solimeno è emerso una rivelazione interessante. Lui è uscito in esterna con una ragazza di nome Ale. Ma pare che lei e Ciro si siano già visti. Frequentano infatti la stessa palestra e si sarebbero incontrati lì.

Ma non è tutto. Dalle segnalazioni Ale sembra avere anche una certa visibilità su TikTok e gestire un’agenzia. La rivelazione riportata da Lorenzo Pugnaloni lascia molti dubbi, mentre i telespettatori si chiedono se questa conoscenza pregressa possa influire sul contesto televisivo. Ci sarebbero anche altri rumor che parlerebbero di legame con Martina De Ioannon e l’ex di quest’ultima Raul Dumitras, ma si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze e che verranno certamente approfondite nel corso delle prossime settimane.

