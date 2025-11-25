Giulia Soponariu è stata scelta come prima finalista del Grande Fratello 2025 grazie a un televoto che ha sorpreso tutti. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, chi è il primo finalista

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello sta entrando nella sua fase finale e, dopo un televoto davvero affollato, è stata finalmente annunciata la prima finalista. A ricevere questo ambito privilegio è stata Giulia Soponariu, una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico. Durante la puntata del 24 novembre, i telespettatori hanno avuto la possibilità di decidere il destino dei protagonisti della Casa.

Nel corso del televoto del Grande Fratello, in nomination erano presenti Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Omer Elomari, Rasha Younes e Simone De Bianchi. Tutti i concorrenti si aspettavano che il pubblico avrebbe scelto chi sarebbe stato eliminato. Tuttavia, la sorpresa è arrivata quando Simona Ventura, in studio, ha rivelato che nessun concorrente sarebbe stato eliminato durante la puntata.

La tensione si è fatta via via sempre più evidente mentre Donatella, Giulia e Rasha erano le ultime a rimanere in gioco. Dopo un freeze che ha paralizzato per un momento Giulia, finalmente è arrivato l’annuncio tanto atteso. Rasha è stata la prima a essere salvata e ha potuto rientrare nella Casa del Grande Fratello.

Giulia Soponariu è in finale: la reazione

Poi, Simona Ventura ha consegnato a Donatella una busta con un messaggio molto speciale: “Nessuna delle due sarà eliminata”. Il pubblico ha decretato che Giulia Soponariu è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello.

Giulia, visibilmente emozionata, ha abbracciato Donatella e ha espresso la sua gratitudine verso i fan che l’hanno supportata: “Ragazzi, grazie, non so cosa dire”. Un momento di pura gioia per Giulia, che ha conquistato il suo posto in finale e ora è pronta per affrontare gli ultimi, emozionanti passi verso la vittoria.

Nel post qui sotto, scorrendo nel carosello, troverete anche la reazione a caldo di Giulia poco dopo la proclamazione.



Dunque il televoto ha così deciso: Giulia è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello!

