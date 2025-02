Dopo tanta attesa finalmente abbiamo una data: ecco quando finisce il Grande Fratello. Questa sera è arrivato l’annuncio da parte di Alfonso Signorini durante la diretta.

Quando finisce il Grande Fratello

Il Grande Fratello in questi mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori. Dal 16 settembre, quando hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ci sono stati tanti ingressi, così come eliminazioni, ritiri e non solo. Un viaggio lunghissimo per i concorrenti, che hanno vissuto numerose emozioni.

Ma c’è una domanda che in questi mesi si sono posti non solo gli inquilini ma anche il pubblico a Casa: quando finisce il Grande Fratello? Ebbene, finalmente abbiamo una data! E non per sentito dire, certamente. A darne l’annuncio durante la puntata ci ha pensato Alfonso Signorini, che ha spiegato come il raggiungimento dell’obiettivo è sempre più vicino.

Così facendo il conduttore ha ammesso che questa edizione del Grande Fratello finisce ufficialmente lunedì 31 marzo. Una notizia che ha sorpreso anche i concorrenti, che non erano a conoscenza della data, ma continuavano a fare ipotesi sul giorno che sarebbe stato scelto per sancire il vincitore del GF.

Servirà quindi ancora un mese per scoprire chi saranno i finalisti e chi sarà a trionfare durante questa edizione del Grande Fratello. Ma ora finalmente sappiamo quando finisce il GF!

Intanto ricordiamo che quella di stasera in generale è stata una puntata ricca di momenti quella di questa sera del Grande Fratello. Nel corso di questo appuntamento abbiamo assistito a diversi momento. Dalle strigliate di Alfonso Signorini, alla stoccata di Beatrice Luzzi, per passare al nome dell’eliminata Amanda Lecciso, fino alle immagini inedite della lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e la scelta della ballerina sul loro rapporto. E chissà quante altre sorprese ci attendono ancora!