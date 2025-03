Durante la semifinale di Grande Fratello, c’è stata una seconda eliminazione: a lasciare la casa più spiata d’Italia, in quanto eliminato, è stato Javier.

Grande Fratello, Javier è il secondo eliminato al televoto flash

Colpi di scena nella semifinale del Grande Fratello! All’inizio della puntata, Alfonso Signorini ha annunciato un meccanismo inaspettato: ben tre concorrenti avrebbero dovuto abbandonare la casa nel corso della serata.

Dopo l’eliminazione di Giglio, il secondo concorrente a uscire è stato deciso tramite un televoto flash, rendendo la tensione ancora più alta tra i concorrenti rimasti in gara.

Partiamo subito con il verdetto. Di fronte al giudizio del pubblico sono finiti Chiara (votata da Helena, Javier, Mariavittoria e Jessica), Helena (votata da Lorenzo e Chiara), Javier (votato da Shaila) e Shaila (votata da Zeudi).

A lasciare la casa in semifinale come secondo eliminato è stato Javier. Le percentuali di voto sono state le seguenti:

Chiara, 34,92%

Helena, 34,29%

Shaila, 16,38%

Javier, 14,41%

A decretare i nominati per questo televoto speciale sono stati prima di tutto i finalisti già certi: Lorenzo, Jessica e Zeudi. I tre sono stati convocati da Signorini e invitati a scrivere in una busta il nome di chi, secondo loro, avrebbe dovuto essere eliminato tra Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila.

Successivamente, anche i cinque concorrenti a rischio eliminazione sono stati chiamati in Mystery per esprimere la loro preferenza su chi avrebbe dovuto abbandonare il gioco immediatamente.

Con il televoto flash aperto, il pubblico ha avuto pochissimo tempo per esprimere la propria preferenza e decidere che avrebbe dovuto lasciare definitivamente la casa.

Questo meccanismo, già utilizzato in altre edizioni del Grande Fratello, ha il potere di ribaltare le sorti del gioco in pochi minuti. Durante la puntata verrà utilizzato almeno un’altra volta per il terzo eliminato e il quarto finalista.