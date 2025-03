In queste ore è giunta notizia che Francesco Sarcina ha denunciato l’ex moglie Clizia Incorvaia, accusandola di sfruttare l’immagine della loro figlia minorenne. L’influencer però adesso rompe il silenzio e dà la sua versione dei fatti con un lungo post pubblicato sui social.

Parla Clizia Incorvaia

È di alcune ore fa la notizia, riportata da Repubblica, che Francesco Sarcina ha denunciato la sua ex moglie Clizia Incorvaia. Il cantante leader de Le Vibrazioni, stando a quanto riferito, ha accusato l’influencer di sfruttare l’immagine della loro figlia minorenne per fini economici, pubblicando foto e video della bambina in contenuti sponsorizzati e traendone dunque un profitto economico. Questa mattina così proprio Clizia ha deciso di intervenire e di rompere il silenzio per la prima volta, dando la sua versione dei fatti. Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Incorvaia ha dichiarato:

“Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti. Se io, fino ad oggi, ho taciuto e ho omesso l’impossibile, l’ho fatto solo per proteggere mia figlia”.

A quel punto Clizia Incorvaia ha spiegato di aver semplicemente condiviso in rete alcuni momenti della quotidianità con sua figlia, senza però mai sfruttarla. L’influencer in più ha aggiunto: “Ho sempre fatto in modo che la sua presenza online fosse misurata, rispettosa e mai forzata, consapevole che oggi essere genitori significa anche proteggere l’identità digitale dei propri figli. È una forma di amore silenziosa, ma fondamentale“.

Infine, facendo un ultimo sfogo, Clizia conclude il suo lungo post affermando: “Essere genitori vuol dire anche sapersi fermare un passo prima del dolore altrui. Vuol dire: AMARE PIÙ DELLA RABBIA. E io continuerò a scegliere questo, sempre”.