Dopo che Rita De Crescenzo è stata avvistata ai casting del Grande Fratello, anche la tiktoker Laura La Divina lancia un appello per entrare a far parte del cast della nuova edizione del reality show.

Tra due mesi parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, che promette tantissimi colpi di scena. Alla conduzione del reality show, per la prima volta, ci sarà Simona Ventura, pronta a mettersi alla prova con questa nuova avventura. Nel mentre la produzione è alla ricerca del cast perfetto, che sarà composto totalmente da Nip, volti estranei al mondo dello spettacolo e del web. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha destato perplessità negli utenti.

La tiktoker Rita De Crescenzo è stata infatti avvistata ai casting e a quel punto i più hanno iniziato a parlare di un suo possibile arrivo all’interno della casa più spiata d’Italia. La celebre influencer partenopea in seguito ha fatto un appello agli autori del reality, chiedendo di poter varcare la porta rossa. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è accaduto dell’altro che ha prontamente fatto discutere.

A sorpresa infatti a candidarsi per la nuova edizione del Grande Fratello è stata anche Laura La Divina. La tiktoker, affiancata dalla De Crescenzo, ha così affermato: “Voglio entrare anche io, porto allegria e felicità”. A prendere parola è stata poi la stessa Rita, che rivolgendosi alla produzione del reality show ha aggiunto: “Se c’è lei c’è tanta allegria e casino. Può succedere di tutto. Chiediamo alla produzione del GF di farci un pensierino. Pensate a me e a Laura in casa, facciamo il botto di visualizzazioni”.

Di certo in molti sognano già di vedere Laura e Rita all’interno della casa. Tuttavia al momento Mediaset sembrerebbe essere intenzionata a scegliere un cast totalmente Nip e a oggi dunque non ci sarebbe spazio per le star del web.