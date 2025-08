Dopo i gossip degli ultimi giorni, poche ore fa Fedez ha ufficializzato la relazione con Giulia Honegger. I due sembrerebbero fare già sul serio, al punto che il rapper ha presentato la nuova fidanzata ai figli Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez fa la presentazioni in famiglia

La vita privata di Fedez nell’ultimo anno e mezzo è stata al centro della cronaca rosa. Dopo la separazione da Chiara Ferragni infatti il rapper ha cercato di voltare pagina e nel corso dei mesi è stato avvistato spesso in dolce compagnia. Tuttavia l’artista milanese non è mai uscito allo scoperto con nessuna delle sue presunte frequentazioni e in questi mesi ha preferito concentrarsi sulla sua carriera e sui figli Leone e Vittoria. Qualche giorno fa intanto i Ferragnez hanno ottenuto il divorzio e a oggi dunque sia il cantante che l’influencer si sono lasciati alle spalle i giorni del loro matrimonio.

Nel mentre proprio Federico di recente è tornato al centro del gossip. Il rapper è stato infatti paparazzato dal settimanale Chi a Marina di Pietrasanta e a Milano con la sua nuova fidanzata, la stilista Giulia Honegger. Gli scatti dei baci tra i due sono in breve diventati virali e solo pochissime ore fa è accaduto qualcosa di inaspettato. Proprio il cantante di Battito ha ufficializzato la relazione con l’imprenditrice, postando sui social alcune foto in compagnia della sua compagna. Ma non è finita qui. Adesso sempre la rivista aggiunge altri retroscena che stanno facendo discutere.

Pare che Fedez e Giulia Honegger stiano facendo sul serio. L’artista ha infatti già presentato la sua fidanzata ai figli Leone e Vittoria e i quattro sono stati paparazzati insieme in Sardegna. I piccoli dunque hanno fatto la conoscenza della stilista, che pare aver riportato il sole nella vita del rapper. Negli scatti pubblicati infatti Federico appare sereno e in perfetta sintonia con Giulia, segno dunque tra i due tutto starebbe procedendo a gonfie vele.

Non resta che fare i nostri più sinceri auguri a questa splendida coppia, che è già finita sulla bocca di tutti.