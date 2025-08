Rita De Crescenzo entrerà nella casa del Grande Fratello prossimamente? Ecco perché alcuni fan stanno pensando che il suo ingresso potrebbe essere molto vicino.

Rita De Crescenzo al Grande Fratello?

La nuova edizione del Grande Fratello è sempre più vicina e quest’anno la curiosità è ancora più alta perché si parla di un ritorno alle origini. A quanto pare, infatti, Mediaset avrebbe deciso di chiamare all’appello solo persone comuni senza tenere conto di personaggi famosi o conosciuti sul web.

LEGGI ANCHE: Ary e Valerio già in crisi dopo Temptation Island? Una segnalazione mette in allarme i fan: ecco cos’è successo (FOTO)

Ma allora come mai in molti stanno pensando che Rita De Crescenzo, personalità molto in voga sui social, potrebbe approdare nella casa più spiata d’Italia? Tutto ha avuto origine da un video pubblicato su TikTok e all’interno del quale possiamo vedere Rita intervistata da Serena Garitta.

Nel corso della tappa a Ischia, in occasione dei casting del Grande Fratello, l’ex vincitrice del reality ha intervistato anche la tiktoker. Tutto ciò ha fatto nascere la convinzione che potrebbe varcare la soglia della porta rossa tra settembre e ottobre 2025 ma l’ipotesi è molto improbabile.

Come abbiamo già accennato in precedenza, infatti, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe solamente concorrenti che il pubblico non conosce. Simona Ventura, di conseguenza, non potrebbe avere dentro alla casa la De Crescenzo così come tanti altri suoi colleghi noti sui social.

LEGGI ANCHE: Paura per uno storico Cavaliere di Uomini e Donne che finisce in ospedale, cosa è successo e come sta

Di conseguenza, Serena ha intervistato la tiktoker come ospite speciale facendole qualche domanda che non riusciamo a sentire molto bene dal video. Molti utenti saranno dispiaciuti di non vederla al GF ma non tutto è perduto perché Alfonso Signorini potrebbe prenderla per la versione Gold, se si farà il prossimo anno.