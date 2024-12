Facciamo insieme la conoscenza di tutte le anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata del 9 dicembre: quali sono le news sul GF.

Grande Fratello anticipazioni 9 dicembre

Cosa succederà stasera durante la nuova puntata del Grande Fratello? Secondo le prime anticipazioni potrebbe essere riservato ampio spazio all’affaire Shaila e Lorenzo. I due hanno vissuto un momento di crisi nera, per poi ritrovarsi.

E proprio quando si sono riavvicinati, a causa di un gioco e una scelta di Helena, si sono divisi: Lorenzo è tornato in Tugurio e Shaila è rimasta in Casa. L’accaduto ha suscitato grandi liti in Casa. Pare che la decisione di Helena derivasse dall’idea di chiarire con Lorenzo (la strada è ancora lunga dato che hanno discusso ancora e lui si sente tradito).

Saranno mostrate certamente le immagini delle varie litigate che ne sono scaturite dopo l’accaduto, così come il duro faccia a faccia tra Jessica ed Helena. Scontro che ha coinvolto anche altre persone della Casa.

Potrebbe esserci spazio anche per l’attrazione tra Mariavittoria e Alfonso, che ha mandato in crisi Tommaso, il quale ha non solo confidato di essere innamorato della ragazza, ma tra le lacrime ha anche minacciato di lasciare il gioco. Stasera Signorini probabilmente vorrà fare chiarezza, visti i continui cambi di fronte.

Acceso anche lo scontro tra Luca e Jessica e stasera in puntata se ne potrebbe parlare ancora. Per la cantante peraltro è giunta anche la triste notizia della scomparsa del suo cagnolino.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Tra le altre news di questa ultim’ora e anticipazioni del Grande Fratello, si potrebbe parlare anche dell’astio tra Amanda e Yulia a causa delle ultime nomination. Mariavittoria a sorpresa si è schierata con la modella.

Non è escluso si possa parlare anche del triangolo tra Federica, Alfonso e Stefano, dato che la ragazza ha sorpresa si è riavvicinata al tentatore. E chissà non si parli anche delle scintille tra Federica e la new entry Zeudi, entrambe legate diversamente ad Alfonso.

Tra le sorprese, invece, pare ce ne sarà una per Shaila, che riceverà l’abbraccio della sua mamma.

Secondo i rumor nelle prossime settimane sarebbero attesi anche degli altri nuovi ingressi, che dovrebbero coinvolgere delle ex amate concorrenti del reality. Si è fatto il nome di Stefania Orlando, ma anche di Maria Teresa Ruta e di Eva Grimaldi. Ancora però non vi è alcuna conferma.

In attesa di questo momento, ricordiamo che stasera ci saranno anche le nuove nomination e scopriremo il risultato del televoto che sancirà chi è l’eliminato del Grande Fratello.

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Ora che tutte le anticipazioni le abbiamo raccolte, è bene conoscere anche le percentuali dei sondaggi del Grande Fratello.

Novella2000.it a inizio della scorsa settimana ha aperto un sondaggio con i concorrenti in nomination e ora abbiamo il responso. A giocarsi la permanenza nella Casa: Amanda, Federica, Luca e Stefano.

Secondo i risultati del nostro sondaggio, Luca dovrebbe essere certamente salvo con il 58% di voti, mentre alle sue spalle dovrebbe esserci Amanda al 16%, al terzo Stefano al 14% e fanalino di coda, Federica al 12%.

Se così fosse, ma solo il televoto ufficiale confermerà o meno le previsioni, dovrebbe essere Federica a lasciare la Casa del GF.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

A che ora va in onda il Grande Fratello stasera? La puntata è prevista come di consueto alle 21:30 su Canale 5.

Signorini aprirà la serata con le prime anticipazioni per poi approfondire passo passo tutti i vari argomenti da affrontare.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Diamo un’occhiata anche a tutti gli appuntamenti con il Grande Fratello.

Per prima ricordiamo che il reality show torna al lunedì in prima serata su Canale 5.

Tutti i giorni possiamo assistere anche a varie strisce quotidiane su Canale 5 e Italia 1. Partiamo subito ricordando le pillole alle 10:55, ma anche 13:40 e alle 16:30 poco dopo Amici.

Il lunedì prima di ogni puntata si parla di GF anche a Mattino 5, con le prime anticipazioni in vista della serata. Non manca tutti i giorni anche un riferimento durante la seconda parte di Pomeriggio 5.

Quali sono gli altri daytime del GF? Ricordiamo su Italia 1 alle ore 12:15 e alle 18:15.

Ma non solo perché anche su La5 si può seguire dalle 13:00 alle 13:30. Imperdibile anche GF Daily, lo spazio presentato dall’inviata social Rebecca Staffelli alle ore 19:10, sempre su La5.

Per la diretta h24 invece è bene seguire Mediaset Extra, Mediaset Infinity, così come il sito ufficiale del Grande Fratello.

GF, il conduttore e gli opinionisti

Ricordate chi è il conduttore del Grande Fratello e chi sono i suoi opinionisti? Alfonso Signorini lo troviamo ancora alla guida della trasmissione.

Al suo fianco come opinioniste la giornalista del TG 5, Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi. Il ruolo di inviata social è affidato invece a Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF

I concorrenti del Grande Fratello chi sono? Li ricordate tutti? Per non perderci nulla vi riportiamo l’elenco completo.

Vediamo insieme la lista completa dei protagonisti maschili del Grande Fratello di questa edizione: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). E ancora: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Invece tra le donne della Casa del reality show: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Zeudi Di Palma.