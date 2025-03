Nuove nomination questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello del 13 marzo. Ma cosa è accaduto e chi è finito stavolta al televoto? Andiamo a scoprirlo.

I nominati del Grande Fratello

Quella di stasera non è stata di certo una puntata semplice per gli inquilini del Grande Fratello. Nel corso della diretta infatti abbiamo vissuto un’emozione dietro l’altra e non è mancata anche un’ennesima eliminazione. A dover abbandonare la casa una volta per tutte è stata infatti Stefania Orlando, che ha così detto addio al programma a distanza di pochi giorni dalla finale. Poco dopo sono partite le nomination. Ma cosa è accaduto stavolta e chi sono stati gli inquilini finiti al televoto?

Queste le votazioni palesi:

Shaila Gatta ha nominato Mariavittoria Minghetti

ha nominato Javier Martinez ha nominato Chiara Cainelli

ha nominato Mariavittoria Minghetti ha nominato Chiara Cainelli

ha nominato Giglio ha nominato Helena Prestes

ha nominato Chiara Cainelli ha nominato Mariavittoria Minghetti

ha nominato Tommaso Franchi ha nominato Chiara Cainelli

ha nominato Helena Prestes ha nominato Shaila Gatta

Poco dopo sono stati i tre finalisti del Grande Fratello, nel segreto del confessionale, a fare le loro nomination. Lorenzo Spolverato ha così nominato Javier Martinez, Jessica Morlacchi ha nominato Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma ha nominato Mariavittoria Minghetti.

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 13 marzo 2025 ? A finire al televoto sono stati Chiara, Mariavittoria, Shaila, Javier ed Helena.