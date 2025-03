Poco fa è arrivato il verdetto definitivo e così Stefania Orlando è stata definitivamente eliminata alla casa del Grande Fratello. Ecco cosa è accaduto e tutte le percentuali.

Stefania Orlando lascia il Grande Fratello

Non mancano le emozioni questa sera al Grande Fratello. Siamo infatti nel pieno di una nuova diretta e quello di stasera è l’ultimo appuntamento del giovedì di questa edizione. Lunedì 31 marzo nel mentre andrà in onda la tanto attesa finale, durante la quale scopriremo chi vincerà il reality show.

Stasera intanto stiamo assistendo a un’emozione dietro l’altra e poco fa è arrivato l’esito del televoto. In questi giorni a scontrarsi in nomination ci sono state tre inquiline: Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Ma cosa è accaduto e chi ha dovuto lasciare la casa una volta per tutte?

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sono i nominati della puntata del 13 marzo

A essere eliminata nel corso della puntata del 13 marzo è stata Stefania, che ha così detto addio al Grande Fratello. Ma quali sono state le percentuali? A risultare la più votata è stata Chiara, con il 57,86% dei voti. A seguire troviamo Helena con il 30,76% e Stefania, risultata la meno votata con l’11,38%.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa è… Stefania! #GrandeFratello pic.twitter.com/rHp8ZB3CzG — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2025

La Orlando dunque lascia la casa a pochi giorni dalla finale, mentre la Prestes e la Cainelli avranno modo di proseguire il loro percorso.