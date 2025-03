Lunedì scorso Chiara Cainelli era risultata la meno votata al televoto, con nemmeno l’1%. Ieri sera invece la gieffina ha raggiunto quasi il 58% dei voti. Ecco cosa accade quando i fandom rovinano il Grande Fratello.

Il caso Chiara Cainelli

Non è un mistero ormai che il televoto del Grande Fratello è totalmente nelle mani di due grandi fandom: Shailenzo e Zelena. Entrambi i gruppi di fan si stanno mobilitando da tutto il mondo per salvare e portare avanti i loro concorrenti del cuore, da Shaila Gatta, a Lorenzo Spolverato, passando per Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, e non solo. Proprio negli ultimi giorni è accaduto qualcosa di totalmente pazzesco, che ci fa capire come questi fandom stiano distruggendo e rovinando il reality show di Canale 5.

Lo scorso lunedì, come in molti ricorderanno, si votava per eleggere la terza finalista di questa edizione. Tra le concorrenti in nomination c’erano sia Zeudi che Chiara e a quel punto i fandom si sono focalizzati solo ed esclusivamente sulla Di Palma, che è così volata all’ultima puntata con la stragrande maggioranza dei voti.

In questa occasione Chiara Cainelli, che non ha ricevuto l’aiuto dei fan Shailenzo e Zelena, impegnati per l’appunto a sostenere la modella, non ha raggiunto nemmeno l’1% dei voti. Ieri sera però, a distanza di 72 ore dall’ultima puntata, nel televoto per l’eliminazione la Cainelli, che si è scontrata con Helena Prestes e Stefania Orlando (entrambe non amate dagli Shailenzo e dalle Zelena) è risultata essere la preferita del pubblico, con quasi il 58% dei voti.

Pare dunque evidente che c’è falla gigante nel sistema di votazioni. I fandom infatti sono ormai fuori controllo e stanno portando sempre più il pubblico generalista ad abbandonare la trasmissione. In rete nel mentre è scoppiato il caos e a intervenire è stato anche il Codacons, che ha inviato una lettera a Pier Silvio Berluconi in persona, chiedendo che vengano presi provvedimenti sulle irregolarità del televoto. Ma non solo. A rompere il silenzio in queste ore è stato anche Alfonso Signorini.

Le parole di Signorini

Il problema dei fandom è ormai talmente così fuori controllo che ha attirato l’attenzione anche dello stesso Alfonso Signorini. Il conduttore, a seguito di quanto accaduto nelle ultime settimane, ha più volte commentato insieme alle opinioniste questo fenomeno, facendo notare come questi gruppi di fan non rappresentino in realtà il grande pubblico. Come si evince dai social, in particolare al televoto di ieri sera i più non avrebbero mai salvato Chiara Cainelli, preferendo Helena Prestes e Stefania Orlando.

Anche il conduttore, che è stato raggiunto dagli amici di Striscia La Notizia, ha per la prima volta detto la sua sul caso dei fandom e ha così dichiarato: “Ci sono questi fandom tossici che fanno come gli pare. Io non sono responsabile di tutte le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social. Riconosco che la gente si sente presa in giro ma la colpa non è mia. Quello è un problema di chi produce il programma e del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms. Tra l’altro salverei la mia faccia”.

Ieri sera nel mentre Chiara è finita nuovamente in nomination. Stavolta però le cose non saranno così semplici per la Cainelli. Al televoto c’è infatti anche Shaila Gatta e sarà di certo interessante capire come si divideranno i fandom Shailenzo e Zelena. Per scoprire cosa accadrà però bisognerà attendere la prossima puntata.