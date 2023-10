Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le nomination del 2 ottobre 2023 al Grande Fratello

La puntata del 2 ottobre 2023 del Grande Fratello è stata carica di eventi. L’appuntamento si è aperto con un breve confronto tra Beatrice e il resto della Casa. In seguito Massimiliano Varrese ha ricevuto una lettera da parte dell’ex compagna in merito alla figlia Mia. Non sono mancate le storie raccontate prima da Rosy Chin, la quale ha parlato del rapporto con i genitori, e da Giselda Torresan, che ha parlato della difficile storia d’amore.

Gli immuni eletti dal Tugurio sono Paolo, Fiordaliso e Massimiliano. Nella Casa, invece, sono stati eletti Ciro, Samira e Anita. Cesara, poi, ha scelto Rosy e Grecia. A quel punto sono cominciate le nomination:

Letizia ha nominato Arnold

Beatrice ha nominato Lorenzo

Vittorio ha nominato Giselda

Angelica ha nominato Arnold

Arnold ha nominato Beatrice

Heidi ha nominato Arnold

Alex ha nominato Arnold

Giselda ha nominato Vittorio

Lorenzo ha nominato Beatrice

Giuseppe ha nominato Valentina

Valentina ha nominato Arnold

Paolo ha nominato Beatrice

Samira ha nominato Beatrice

Fiordaliso ha nominato Alex

Ciro ha nominato Beatrice

Anita ha nominato Beatrice

Massimiliano ha nominato Beatrice

Grecia ha nominato Letizia

Rosy ha nominato Beatrice

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello, quindi, troviamo Arnold, Beatrice, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio. Il pubblico sceglierà chi eliminare e chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news.

Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.