Ospite di Casa Lollo, Alfonso D’Apice ha svelato che non rifarebbe mai il Grande Fratello, lanciando poi una stoccata agli ex inquilini…

La bordata di Alfonso D’Apice

Alfonso D’Apice è stato ospite di Casa Lollo, spazio condotto da Lorenzo Pugnaloni. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello è tornato a parlare del reality show e ha fatto sapere che non lo rifarebbe se si dovesse ripresentare l’occasione, lanciando poi una bordata ad alcuni ex coinquilini:

“Ti svelo un aneddoto. Quando si firma il contratto sopra c’è scritto che sei un attore e quindi qualcuno si impegna proprio a fare l’attore (ride ndr). È una battuta per dire che dovrebbe essere un reality, ma qualcuno si impegna a fare l’attore. Io nella Casa sono stato me stesso sempre”.

LEGGI ANCHE: Minacce di m0rte a Simona Ventura e Giovanni Terzi da parte di uno stalker: “Sotto attacco da tre anni” – VIDEO

Ha esordito Alfonso D’Apice piuttosto tagliente. Poi ha aggiunto:

“Io opinionista? Non mi sono mai immaginato in quel ruolo anche perché non sono portato a commentare le cose che fanno gli altri. Se mi dovessero richiamare per entrare nella Casa oggi direi di no. Non avrei neanche cose nuove da raccontare nello stesso programma. Magari dopo qualche anno ci sta richiamare vecchi personaggi. In quel caso puoi vedere un cambiamento”.

Successivamente Alfonso D’Apice ha parlato anche di Temptation Island e spiegato che non parteciperebbe mai, svelando il suo parere sui protagonisti dell’ultima edizione:

“Io con Chiara non parteciperei, non avrebbe senso. Siamo molto complici. Ad oggi, quindi, sarebbe inutile partecipare. Non ho seguito bene il percorso di Sarah, Ary e Valerio. Basandomi sull’esperienza che ho fatto io, però, posso dire che alla fine siamo ragazzi quindi ci sta fare cose giuste, cose sbagliate, cose di cui ti penti. Li comprendo e non giudico. Rosario sul trono? Se sei innamorato di una ragazza, non riesci ad accettare una proposta del genere. Ci vuole tempo”.