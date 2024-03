Baci hot tra Perla e Letizia! Mirko e Paolo si vendicano e fanno lo stesso in diretta (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 22 Marzo 2024

Grande Fratello

Scambio di baci al Grande Fratello questa sera e scambio di coppia un po’ inaspettato. Infatti, dopo che Perla e Letizia si sono scambiate un bacio durante la festa country di qualche giorno fa, nella puntata di stasera hanno fatto lo stesso i due fidanzati delle concorrenti, cioè Paolo e Mirko. Ecco il video del momento durante la diretta.

I baci tra Perla e Letizia e tra Mirko e Paolo al Grande Fratello

Poco prima della seconda eliminazione e dell’elezione di un nuovo finalista, al Grande Fratello c’è stato un momento di amore e divertimento. Arrivato in studio Paolo, eliminato durante la scorsa puntata, ha parlato a distanza con Letizia e poi ci sono state delle battute riguardo il fatto che sia lei che Perla hanno avuto dei giorni senza fidanzati davvero divertenti.

E così Signorini ha mandato in onda un filmato in cui le due concorrenti si sono divertite molto a ballare durante la festa country anche in maniera sensuale. E in tutto questo si sono anche scambiate un bacio che è stato accolto dagli applausi. In studio i due fidanzati, Paolo e Mirko, hanno applaudito e hanno voluto fare lo stesso. Così si sono baciati ben due volte.

La prima volta non era stata vista dalle due ragazze, quindi lo hanno rifatto. E allora Perla e Letizia si sono baciate di nuovo sul divano della Casa. Il tutto con grandi applausi in Casa e in studio. Specialmente i baci di Paolo e Mirko hanno molto divertito anche perché sono stati davvero inattesi.

… Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?#GrandeFratello pic.twitter.com/k6F5SZYplO — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2024

Una cosa è certa, il pubblico si aspetta che queste due coppie continuino la loro amicizia anche fuori dalla Casa del Grande Fratello. I quattro concorrenti hanno legato molto tra loro e quindi è molto probabile che i loro rapporti siano ancora più stretti quando si spegneranno le telecamere.