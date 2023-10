NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

I sondaggi del Grande Fratello

Mancano soltanto poche ore all’arrivo della nuova puntata del Grande Fratello e di certo anche stavolta è prevista una diretta di fuoco, fatta di colpi di scena, scontri e rivelazioni inaspettate. In questi ultimi giorni infatti in casa ne sono accadute di ogni e di certo dunque nel corso della serata verranno affrontate diverse questioni. Non sono escluse anche delle sorprese per alcuni inquilini, che come sempre ci regalano grandi emozioni. In più scopriremo anche l’esito del televoto, che stavolta è tutto al femminile e non sarà eliminatorio, dopo quanto accaduto giovedì scorso. 3 le concorrenti in nomination, che al momento non sanno ancora che nessuna di loro lascerà la casa. A scontrarsi ci sono Anita Olivieri, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Ma chi la scamperà stavolta?

In attesa di scoprirlo, negli ultimi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare la concorrente che vorreste salvare. Ma andiamo dunque a scoprire i risultati. A confermarsi la meno votata è Valentina Modini, che ottiene il 19% dei voti. A seguire troviamo Anita Olivieri, con il 27% dei voti e Grecia Colmenares, risultata la più amata con il 54% dei voti.

Ovviamente però come da tradizione vi ricordiamo di prendere questi risultati con le pinze. Non è detto infatti che sia proprio Grecia la concorrente più votata del Grande Fratello. Il televoto, come ormai ben sappiamo, verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della diretta di questa sera e fino ad allora dunque ci sono ancora diverse ore per poter votare la propria inquilina preferita. Ricordiamo nuovamente che il televoto non sarà eliminatorio e nessuno lascerà la casa stasera.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà a scamparla? Appuntamento con la nuova diretta alle 21.30, come sempre su Canale 5.