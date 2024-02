NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

Mancano poche ore all’arrivo della nuova diretta del Grande Fratello. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, scopriamo chi è il concorrente preferito della settimana.

Chi sarà il preferito del Grande Fratello?

Grandi emozioni attendono il pubblico del Grande Fratello. Questa sera infatti, nel corso della nuova diretta del reality show, verrà eletto il primo finalista e senza dubbio non mancheranno colpi di scena. Nel mentre in casa, nonostante i concorrenti si stiano sforzando ad andare d’accordo, non manca qualche piccola tensione, anche in vista del traguardo. Ma chi sarà il primo inquilino a volare direttamente all’ultima puntata?

Mentre attendiamo di capire cosa succederà, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 24^ settimana del Grande Fratello. Ma cosa hanno deciso i nostri lettori e quali sono state le preferenza di queste settimana? Andiamo subito a scoprirlo:

15 Simona Tagli, con l’1% dei voti

14 Sergio D’Ottavi, con l’1% dei voti

13 Rosy Chin, con l’1% dei voti

12 Paolo Masella, con l’1% dei voti

11 Massimiliano Varrese, con l’1% dei voti

10 Letizia Petris, con l’1% dei voti

09 Grecia Colmenares, con l’1% dei voti

08 Marco Maddaloni, con il 2% dei voti

07 Greta Rossetti, con il 2% dei voti

06 Federico Massaro, con il 2% dei voti

05 Alessio Falsone, con il 2% dei voti

04 Anita Olivieri, con il 3% dei voti

03 Giuseppe Garibaldi, con il 4% dei voti

02 Perla Vatiero, con il 12% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 66% dei voti

Come ogni settimana da mesi a questa parte, è Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. Viene dunque naturale pensare che potrebbe essere proprio l’attrice la prima finalista di questa edizione. Tuttavia non resta che attendere la diretta di questa sera per il verdetto definitivo.