È tutto pronto per la nuova diretta del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Nel corso della puntata scopriremo l’esito del televoto, che anche stavolta non sarà eliminatorio. Ma chi è il concorrente preferito? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Il preferito del Grande Fratello

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione del Grande Fratello e il pubblico sta facendo sempre più la conoscenza dei concorrenti del reality show. Nonostante siano trascorsi soltanto pochi giorni dalla partenza del programma, sembrerebbe che già diverse siano le dinamiche nate all’interno della casa e di certo nelle prossime settimane ne vedremo di belle. Stasera intanto su Canale 5 va in onda una nuova diretta, durante la quale scopriremo l’esito del televoto, che anche stavolta non sarà eliminatorio. A finire in nomination sono stati tre concorrenti: Iago, Ila e Yulia. Ma chi è il più votato e chi sarà immune dalle prossime votazioni?

Come sempre, in questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente del cuore. Ma cosa è accaduto e quali sono state le preferenze dei nostri lettori? Andiamo a scoprirlo. A risultare la meno votata è stata Yulia, con il 20% dei voti. A seguire troviamo Ila con il 32% dei voti e Iago, risultato il più amato e il più votato con il 48%.

Vi invitiamo tuttavia a non dare per certi questi sondaggi. L’esito del televoto ufficiale infatti verrà svelato solo nel corso della prossima diretta del Grande Fratello. Nelle prossime ore dunque tutto potrebbe ancora cambiare e il concorrente preferito di conseguenza potrebbe non essere Iago.

Ma cosa succederà e chi sarà l’inquilino che la spunterà e sarà immune dalle prossime nomination? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera su Canale 5, come sempre alle 21.30.