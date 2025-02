Questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello non mancheranno i colpi di scena. Durante la diretta infatti verrà eletto il primo finalista di questa edizione, che terminerà a fine marzo.

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello?

Grandi emozioni attendono i fan del Grande Fratello. Questa sera su Canale 5 va in onda infatti un nuovo attesissimo appuntamento con il reality show più spiato di sempre e di certo ne vedremo di belle. Sono infatti già emerse le prime anticipazioni e come al solito non mancheranno i colpi di scena. Pochi giorni fa, come abbiamo visto, Alfonso Signorini ha finalmente fatto l’annuncio che tutti stavamo aspettando. Il conduttore ha infatti rivelato quando ci sarà la finale di questa edizione, tranquillizzando anche i concorrenti stessi.

La finale, che ormai inizia ad avvicinarsi sempre più, si svolgerà a fine marzo (con ogni probabilità o lunedì 24 o lunedì 31). Mancano dunque poche settimane all’elezione del vincitore e il pubblico si chiede già cosa accadrà. Gli inquilini intanto si preparano a vivere forti emozioni e la prima arriverà a sorpresa proprio nel corso della diretta in onda questa sera su Canale 5.

Come ha annunciato Federica Panicucci questa mattina in diretta a Mattino Cinque, stasera verrà eletto il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Ma non solo. Ad avere questa incredibile opportunità sarà uno dei concorrenti uomini, che volerà dunque di diritto all’ultima puntata. A decidere a chi dare questo privilegio sarà ovviamente il pubblico e solo stasera scopriremo le modalità con cui verranno scelti gli inquilini che si contenderanno questo titolo.

Il pubblico si prepara a vivere una diretta ricca di emozioni. Ma cosa accadrà dunque e chi sarà il primo finalista di questa scoppiettante edizione del reality show? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21:30, naturalmente su Canale 5.