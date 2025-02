Ieri sera sul finire della puntata Alfonso Signorini ha voluto rispondere alla domanda degli inquilini (così come del pubblico) che si chiedono: ma quando finisce il Grande Fratello? Svelata la data della finale!

Il Grande Fratello quando finisce?

Si restringe sempre di più il cerchio e a quanto pare la finale è sempre più vicina. Ma quando finisce il Grande Fratello? La scorsa puntata il conduttore Alfonso Signorini ci ha scherzato un po’ su, facendo una battuta delle sue:

“Magari che ne sai, finisce a maggio o giugno prima dell’estate e della chiusura degli altri programmi. Ha detto che abbiamo superato la metà e quindi non può finire presto. Poi entreranno anche altri concorrenti e quindi durerà più degli altri“.

Ovviamente non sarà così, dato che il GF si concluderà prima dei mesi elencati nel virgolettato. Con tono più serio, quasi al termine della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha voluto dare le giuste delucidazioni agli inquilini della Casa e al pubblico. Oramai sapere quando finisce il Grande Fratello sembrava essere diventato il quesito del giorno. Ora però abbiamo tutte le risposte possibili. Ecco cosa ha detto il presentatore in puntata:

“Anche questo come vedete è un televoto molto duro, ma sapete, ormai siamo al giro di boa e sarà sempre così ogni settimana. Ah, a proposito di questo giro di boa, so che voi ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo. ragazzi tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale“.

Ancora non ha svelato la data precisa, ma potrebbe trattarsi del 24 o del 31 marzo a questo punto, dato che ricadono entrambi di lunedì. Probabilmente nei prossimi giorni scopriremo anche la data precisa che ci rivelerà quando finisce ufficialmente questo Grande Fratello.