Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello, che si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi. Poco fa però è arrivata voce che i voti sono stati ricontati e che non è la cantante la prima classificata.

Colpo di scena al Grande Fratello

Dopo più di 6 mesi, ieri sera si è svolta l’attesa finale del Grande Fratello, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. A vincere il reality show, a sorpresa, è stata Jessica Morlacchi, che ha battuto Helena Prestes all’ultimo infuocato televoto. Sorpresa e incredula, la cantante pochi minuti dopo aver trionfato ha affermato: “Ragazzi, io non ci sto capendo nulla. Penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Tutto quello che posso dire è ‘grazie’. Grazie a ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima. Adesso piano piano realizzo. Ciao”.

Jessica dunque si sta godendo questo importante momento, tuttavia però poco fa è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Con una nota diramata sui social, la produzione del reality show ha fatto sapere che i voti della finale sono stati ricontati e che in realtà non è la Morlacchi la prima classificata!

Ebbene sì, a vincere il Grande Fratello non è stata Jessica, bensì Helena Prestes! Naturalmente sui social gli utenti sono già entrati in rivolta e stanno chiedendo che vengano presi provvedimenti a seguito di questo clamoroso sbaglio. Attualmente le dirette interessate non hanno ancora commentato la notizia ma di certo a breve potrebbero rompere per la prima volta il silenzio. Sì, sarebbe tutto incredibile se solo non fosse…UN PESCE D’APRILE!

Nessuno sbaglio! È Jessica la vincitrice di questa edizione del reality show e a lei facciamo i nostri più sinceri complimenti.