L’esperienza di Jessica Morlacchi al Grande Fratello si è conclusa con la vittoria. Dopo la proclamazione l’ex cantante dei Gazosa ha espresso tutte le sue emozioni a caldo e sui social ha fatto una speciale dedica al suo amato cagnolino Camillo.

Le parole di Jessica Morlacchi

Si è chiuso ufficialmente il sipario di questa edizione lunghissima del Grande Fratello dopo 197 giorni. A vincere Jessica Morlacchi, dopo il match finale con Helena Prestes. A seguito della proclamazione in studio la neo vincitrice del reality show di Canale 5 ha rilasciato le sue emozioni a caldo.

Le primissime parole di Jessica Morlacchi sono un mix tra incredulità e gioia incontenibile. Per una fan come lei del Grande Fratello, che l’ha sempre seguito da casa, è sicuramente una bellissima soddisfazione. E ieri si è coronato certamente il suo sogno, ovvero quello di poter trionfare. Non era così scontato, eppure ce l’ha fatta.

I canali ufficiali del Grande Fratello poco dopo l’incoronazione di vincitrice di questa edizione, hanno così intercettato Jessica Morlacchi, che ha detto quanto segue:

“Allora ragazzi, io non ci sto capendo nulla. Penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Tutto quello che posso dire è ‘grazie’. Grazie a ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima. Adesso piano piano realizzo. Ciao”.

La dedica di Jessica dopo la vittoria

Come in ogni vittoria che si rispetti, non possono mancare le dediche e Jessica Morlacchi non ha avuto dubbi a chi rivolgere un messaggio d’amore. La cantante ha rivolto un tenero pensiero al suo cagnolino Camillo, scomparso il 4 dicembre 2024. A lui in Casa aveva fatto una torta e tante dolcissime parole.

E ora che purtroppo non c’è più, Jessica Morlacchi ha postato una bellissima foto dopo la fine del GF, con su scritto: “Ti dedico tutto amore. Ti amo, Mamma J”.

La dedica di Jessica Morlacchi al suo cagnolino

Un messaggio questo che ha commosso tutto il web.

Congratulazioni a Jessica per la vittoria del Grande Fratello, siamo certi che Camillo sarà davvero tanto fiero di te!