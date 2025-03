Dalla prossima settimana, Grande Fratello non andrà più in onda con il doppio appuntamento: continuerà la messa in onda il lunedì, mentre salterà il giovedì.

Stop al doppio appuntamento per Grande Fratello: salta il giovedì

Il Grande Fratello si prepara a cambiare la sua programmazione per le ultime settimane di questa edizione, come riporta DavideMaggio.it. Dopo giovedì 13 marzo, infatti, il doppio appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia terminerà, lasciando spazio ad una programmazione diversa.

La puntata di giovedì 13 marzo, che sarà la trentanovesima, segnerà l’ultima occasione per il pubblico di sintonizzarsi due volte alla settimana per seguire le dinamiche tra i concorrenti.

Dopo questa data, infatti, le restanti tre puntate saranno trasmesse esclusivamente il lunedì. La quarantesima puntata andrà in onda lunedì 17 marzo, mentre la quarantunesima, che avrà valore di semifinale, sarà prevista per il 24 marzo.

Infine, la grande finale di questa discussa edizione di Grande Fratello, la quarantaduesima puntata, avrà luogo lunedì 31 marzo, come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini non molto tempo fa. Riassumendo:

39ª puntata, giovedì 13 marzo

40ª puntata, lunedì 17 marzo

Semifinale , lunedì 24 marzo

, Finale, lunedì 31 marzo

Non sono chiare le ragioni di tale decisione, dal momento che nella scorsa edizione, il doppio appuntamento è stato mantenuto fino alla fine. Fatto sta che dalla prossima settimana, il giovedì cambia programmazione.

Avremo inizialmente Titanic e poi subentrerà la nuova serie con Can Yaman, Il Turco, che si preannuncia come una delle novità più attese della stagione televisiva, che si avvia alla sua conclusione.

Gli appassionati del reality dovranno dunque abituarsi a un’unica puntata settimanale, ma l’attesa per il gran finale, con le ultime sfide tra i concorrenti, si preannuncia comunque intensa.