Oggi Bastian Muller festeggia il suo compleanno e sui social non tardare ad arrivare la dolce dedica di Ilary Blasi. Ecco il post della conduttrice.

Il post di Ilary Blasi per Bastian Muller

Sono ormai trascorsi due anni da quando Ilary Blasi ha dato il via alla sua relazione con Bastian Muller. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco del calciatore tedesco, che ha riportato il sole nella sua vita. A oggi i due sono ancora unitissimi e negli ultimi mesi si sono spesso mostrati insieme sui social complici e innamorati. Pare dunque che la relazione stia procedendo a gonfie vele e che la Blasi si stia godendo questo nuovo capitolo. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione.

Proprio nella giornata di oggi infatti Bastian festeggia il suo compleanno e così su Instagram non è tardata ad arrivare la dolce dedica di Ilary. Postando una tenera foto insieme al suo compagno, la presentatrice, che a breve tornerà in onda su Canale 5 con il nuovo programma The Couple, ha dichiarato: “Sei gioia, ti amo. Buon compleanno”.

Di recente, nel corso della sua serie in onda su Netflix, Ilary Blasi ha anche rivelato come è nata la storia con Bastian Muller. I due si sono conosciuti in aeroporto a New York e dopo essersi seguiti sui social hanno iniziato a conoscersi sempre più a fondo. In merito la conduttrice ha raccontato:

“Nei primi tempi ci incontravamo un po’ in giro. Non in Italia, non a Roma. Stavo vivendo una nuova situazione e volevo condividerla con lui e che fosse mia. Sapevo di essere seguita dopo quattro mesi dalla separazione, c’era curiosità. C’era un po’ la caccia al nuovo uomo. Me ne hanno appioppati tanti. Veramente lui non sapeva nulla e non era un fan del calcio. L’ha scoperto pian piano e ha capito la rilevanza mediatica”.