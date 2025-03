A un giorno dalla finale del Grande Fratello non c’è pace nella Casa più spiata d’Italia. Scoppia una furiosa lite tra Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti.

Zeudi Di Palma e la lite furiosa con Mariavittoria

Il clima da “volemose bene” (come si dice in romano) non appartiene proprio ai concorrenti del Grande Fratello. Anzi! Nel pomeriggio di oggi Zeudi Di Palma si trovava a scherzare con Chiara Cainelli. Mentre parlava con la sua amica, le ha detto: “A te piacciono quelli bruttini? Eh si vede”.

Una frase che ha provocato però la pronta reazione di Mariavittoria Minghetti che, lì presente, non è riuscita a tenere a bada la lingua. La gieffina ha così ribattuto, sebbene la conversazione non riguardasse lei: “Vabbè dai non puoi parlare, piaceva anche a te Alfonso? Ah no? Non te lo sei baciato? Ma se è uscito!“.

Zeudi Di Palma però a quel punto con tono di voce più serio ha detto che non è andata esattamente così. La finalista del GF ha fatto sapere infatti che sarebbe stato Alfonso D’Apice a baciarla, ma si sarebbe trattato di un bacio a stampo: “Io non ho fatto nulla”, si è giustificata. Poi però ha sferrato l’attacco: “Mavi fatti un esame di coscienza“.

È bastata questa frase per provocare il putiferio in Casa. Zeudi Di Palma infatti a quel punto si è infastidita e non poco, invitando la coinquilina a farsi i fatti propri: “Ti è piaciuto anche a te Alfonso! Cosa ne sai se l’ho baciato? Ci stavi tu sotto le coperte? Comunque non l’ho baciato. Mi hai fatto passare pure la fame, non mangio più. Sei una bugiarda, io non ho mai baciato Alfonso. Come stai giocando a me non piace. Io non mi sono fatta nessuno a differenza tua“.

Da qui urla e accuse reciproche tra le due. Mariavittoria Minghetti ha risposto colpo su colpo dando della falsa e incoerente a Zeudi Di Palma. La dottoressa ha affermato e ricordato all’ex Miss Italia che del bacio tra lei e Alfonso se n’è parlato anche in puntata, così come che è arrivata in Casa come suo ex flirt.

M: abbassa un po la cresta… l'unica che non ha mai avuto le palle e si e' allisciata tutti sei tu!



Brava Mavi e bravaHelena ❤️

dopo cio' la sfinge ha continuato a sparare falsita' su Helena, come sempre.#heleners #helevier #javi7 #laflottaj #tommavi #morline #grandefratello pic.twitter.com/hAVnKHvhJT — #UnitedWeStand 🇮🇹🇺🇸🏳️‍🌈 ☮️ (@ButterflyMirror) March 30, 2025

Peraltro per la Minghetti non c’è differenza se il bacio è stato a stampo o con la lingua, è successo e poco cambio: “Ho parlato con Alfonso e so per certo che l’hai baciato, non mi prendere in giro. Io l’esame di coscienza non me lo devo fare, semmai fattelo tu!”.

Il faccia a faccia tra Zeudi e Mariavittoria

Zerudi Di Palma infastidita ha dato della maleducata alla compagna d’avventura, che l’ha invece invitata a smetterla: “Sono tutti maleducati e cattivi e tu la santa. Dici una cosa e ne fai un’altra. Shaila meritava la finale, l’hai detto tu e poi l’hai nominata per andare al televoto”.

L’atteggiamento di Mariavittoria, ha portato Zeudi Di Palma a ricordarle che in tutto questo tempo non avrebbe fatto nulla: “Adesso vuoi parlare”. Colpo su colpo però le due se ne sono dette di ogni e la Minghetti ha proseguito:

“Senti tesoro bello, l’unica che è entrata qui e si è fatta Zevier, Zelena, Helena, Alfonso, Tizio, Caio e Sempronio sei tu. Ti sei fatta questo Grande Fratello su Helena, fine!”.

Dalla sua Zeudi Di Palma è sbottata: “Oh ma come cavolo ti permetti scostumata che non sei altro?! L’unica che tra noi ha fatto cose sotto al piumone sei te! La verità fa male”. Mariavittoria però non contenta l’ha invitata a usare la parola “scostumata” con altre persone, per poi suggerirle di smetterla di parlarle se non intende farlo.

Arrabbiatissima Zeudi Di Palma ha detto che a causa di questa discussione le è passata anche la fame! Manca un solo giorno alla finale, ma non c’è tregua tra i gieffini!