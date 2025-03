È arrivata sui social una nuova stoccata al veleno di Tommaso Franchi agli autori del Grande Fratello: “Fatti passare per ciò che non siamo”.

Tommaso Franchi, la nuova stoccata al GF

Così come i concorrenti rimasti in gioco per la finale del Grande Fratello, anche i fuoriusciti fanno parlare di sé sui social e non solo. Dopo aver scoperto le vere intenzioni di Shaila con Lorenzo e come vanno le cose tra Yulia e Giglio, anche Tommaso Franchi aspetta di riabbracciare la sua Mariavittoria. Nel frattempo però ha lanciato una serie di bordate agli autori del programma.

L’idraulico toscano però non appena ha lasciato la Casa più spiata d’Italia ha eliminato tutte le immagini di questa esperienza e fatto pulizia di seguaci. Come noto Tommaso Franchi ha eliminato il follow a diversi ex compagni d’avventura e persino ad Alfonso Signorini, dando una sua spiegazione a tutto ciò (che non ha però convinto tutti).

Intanto su Instagram Tommaso Franchi è tornato a farsi sentire e in uno degli ultimi post del Grande Fratello dedicati a lui e Mariavittoria ha detto la sua. Nella giornata di ieri infatti ha scritto un “-2”, come a far capire che sta veramente contando i giorni. Il suo commento è stato invaso di like e commenti dai fan.

Ed è qui che ha colto l’occasione per lanciare l’ennesima bordata al vetriolo agli autori del Grande Fratello.

“Non importa se non ci hanno mai fatto passare per quello che siamo, in sei mesi ce ne siamo fatti una ragione…”, ha scritto in un primo momento. Nonostante le critiche al montaggio del programma, Tommaso Franchi ha detto di essere soddisfatto di quanto fatto e del modo in cui è arrivato al pubblico.

Il commento di Tommaso Franchi su Instagram

Per lui non importa come si passa nelle puntate. Ciò che conta davvero è il legame che si crea con chi segue nel quotidiano la vita di ognuno di loro. “Sono contento invece che i fan ci abbiano vissuto realmente. Questa è la cosa importante. Come passi per il programma e in puntata passa in secondo, terzo, quarto piano…”, ha concluso Tommaso Franchi, che non vede l’ora di rivedere Mariavittoria.