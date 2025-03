Durante l’ultima notte nella Casa del Grande Fratello Lorenzo Spolverato è sbottato contro gli autori e, a poche ore dalla finale, ha minacciato di lasciare il programma. Ecco cosa è successo.

Lorenzo Spolverato sbotta nella notte

Nelle ultime ore di permanenza nella Casa del Grande Fratello ci aspettavamo che i concorrenti le vivessero in armonia e tranquillità, ma si è verificato tutto l’opposto. Anche in quest’ultima settimana Lorenzo Spolverato e le sue coinquiline ci hanno regalato liti e incomprensioni.

Il Grande Fratello nella notte ha messo un po’ di musica, evidentemente poco gradita a Lorenzo Spolverato. Il modello di Corsico ha perso le staffe ed è sbottato contro gli autori del reality show: “Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta“. Ecco il video in questione che sta facendo discutere….

ma Lorenzo come si rivolge agli autori? Ma che follia ? #grandefratello pic.twitter.com/HPHUlen2Qf — (@carlott25434055) March 30, 2025

In seguito Lorenzo Spolverato è uscito in giardino e in solitaria ha realizzato un monologo in cui ha fatto una sorta di riassunto del suo percorso all’interno del programma. Insomma tutto ciò che è stato per lui il Grande Fratello.

Il modello ha dichiarato di essere stato messo a dura prova durante questa avventura, ma tutto ciò è servito ed è andato avanti. Ha ringraziato poi tutte le persone che l’hanno provocato e provato a mettergli il bastone tra le ruote, così come coloro che cercano di screditarlo.

Successivamente ha detto grazie anche a coloro che hanno cercato di fargli usare toni “cattivelli” a seconda del percorso. Lorenzo Spolverato pensa di sapere chi sono, ma sicuramente si è messo in discussione per questo:

“Queste persone qua mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me, poi a seconda dei punti di vista. Però intanto mi hanno conosciuto così per come sono, perché sono sempre stato vero e questa cosa ovviamente mi rende grato. Quindi grazie anche a tutti loro. Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico. Io questa frase qui non l’ho mai capita“, ha concluso come ripreso da Biccy.

Stasera intanto Lorenzo Spolverato (che riabbraccerà finalmente la sua Shaila) e le sue compagne d’avventura saranno protagonisti dell’attesa finale del Grande Fratello. Chi sarà a vincere?