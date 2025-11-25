Shaila Gatta rompe il silenzio e rivela per quale concorrente della nuova del Grande Fratello fa il tifo. Ecco cosa ha dichiarato l’ex gieffina.

Cosa ha svelato l’ex volto del Grande Fratello

Siamo nel pieno della nuova edizione del Grande Fratello, che tra poco meno di un mese chiuderà i battenti. Proprio ieri sera, nel corso della nuova diretta con Simona Ventura, è stata eletta la prima finalista, che è risultata essere Giulia. Stando a quanto si mormora, la finale sarebbe prevista per il prossimo 15 dicembre e ci si avvia ormai verso la conclusione del reality show. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stata una celebre ex gieffina. Di chi parliamo? Nientemeno che di Shaila Gatta.

L’ex Velina di Striscia La Notizia ha infatti rotto il silenzio e ha rivelato per la prima volta per quale concorrente del Grande Fratello fa il tifo. A sorpresa, la ballerina ha preso le difese di Omer, che negli ultimi giorni è finito al centro della polemica per essersi abbassato i pantaloni ed essere rimasto in boxer. A quel punto Shaila, ammettendo di avere una preferenza proprio per il gieffino, ha dichiarato:

“Che pesantezza questo paese di criticoni. Tutti devono essere uguali per andarvi bene. Lui si è solo stancato e con quel gesto ha detto ‘fatevi i fatti vostri’. Io tifo Omer, mi piace, mi sta simpatico. Ha carattere, e non ha fatto nulla di scandaloso come molti vogliono far credere. Ormai succederà che tutti si schiereranno contro di lui, perché è la dinamica più facile nella Casa. Io però sto dalla sua parte”.

Ma cosa accadrà dunque e chi vincerà questa edizione del Grande Fratello? Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprirlo.

