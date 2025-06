Da giorni si mormora che la nuova edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre su Canale 5, possa durare ben 9 mesi. Adesso però a fare chiarezza ci pensa Alfonso Signorini.

La verità sulla durata del prossimo Grande Fratello

La grande macchina del Grande Fratello è già in movimento. Pur mancando mesi al ritorno del celebre reality show, gli autori stanno già lavorando alla prossima edizione, che partirà su Canale 5 a settembre. In rete intanto non mancano le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere e di certo ci si aspettano grandi novità. Tra pochi mesi infatti ricorreranno i 25 anni dalla prima puntata del programma e in molti dunque si chiedono cosa potrebbe accadere. In rete nel frattempo non mancano le indiscrezioni e una delle tanti voci di corridoio parla di un’edizione Gold, con alcuni storici ex concorrenti. Ma non solo.

In questi giorni si è anche parlato della durata del reality show. Stando a quanto è stato riferito, i vertici Mediaset starebbero considerando l’ipotesi di mandare in onda il programma da settembre a maggio e naturalmente l’indiscrezione ha fatto in breve il giro del web. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Alfonso Signorini.

Rispondendo alle domande dei fan, il conduttore ha smentito i pettegolezzi sulla durata della nuova edizione del Grande Fratello, che dunque non terminerà a maggio. Ma non è finita qui.

A chi gli fa notare che il reality dovrebbe durare solamente tre mesi, come accadeva in passato, Signorini replica dichiarando: “Sono d’accordo”.

Nel mentre in queste settimane proseguono i casting per la ricerca dei nuovi concorrenti. Anche stavolta infatti a varcare la porta rossa saranno non solo personaggi già noti al grande pubblico, ma anche volti estranei al mondo dello spettacolo, i cosiddetti Nip. Ma cosa accadrà e chi farà parte del cast? Non resta che attendere per scoprirlo.