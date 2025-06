Nel corso della nuova puntata del suo podcast Non lo faccio x moda, Giulia Salemi ha lanciato una stoccata a un celebre Vip, facendo intendere di non avere molta simpatia nei suoi confronti. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

La rivelazione di Giulia Salemi

In queste ore è stata rilasciata una nuova puntata di Non lo faccio x moda, il podcast condotto da Giulia Salemi. Anche questa settimana a chiacchierare con l’influencer è stata un’ospite d’eccezione, che ha fatto la storia della televisione italiana. Parliamo naturalmente di Paola Barale, che ancora per molti oggi è un’icona del mondo dello spettacolo. Nel corso dell’intervista sono stati così affrontati vari argomenti, ma a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato.

Giulia Salemi ha infatti lanciato una stoccata a un celebre Vip, facendo intendere di non avere simpatia nei suoi confronti. Di chi parliamo? Nientemeno che di Raz Degan. Tutto è iniziato quando l’influencer ha ricordato il momento in cui Paola Barale volò in Honduras per fare una sorpresa proprio al suo ex fidanzato, che in seguito vinse L’Isola dei Famosi. Prendendo la palla al balzo, la Salemi ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa e a quel punto ha raccontato:

“Senza fare nomi e cognomi, sei stata molto brava. Potevi vendicarti e fare veramente la st**nza, invece sei stata molto buona. Anzi, mi sbilancio. Io l’ho conosciuto una sera a Venezia ed è proprio una persona fastidiosa. Non è stato carino con me, mi ha trattata come fossi una scema. Gli dissi: ‘Paola Barale è stata una santa a stare con te’. Ma parliamo d’altro”.

Pronta la reazione di Paola Barale, che rivolgendosi a Giulia Salemi ha affermato: “Non è stato carino? Me lo dicono tutti”. Lo scambio di battute non è ovviamente passato inosservato e il video del momento ha fatto così il giro del web.