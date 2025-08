Nonostante Mediaset abbia annunciato una durata non superiore ai 100 giorni per la nuova edizione del Grande Fratello, secondo le recenti indiscrezioni Simona Ventura potrebbe andare in onda fino a marzo. Ecco le ultime voci di corridoio sul reality show.

Le ultime news sul Grande Fratello

Si continua a parlare della nuova edizione del Grande Fratello. Come sappiamo, lo scorso mese Mediaset ha annunciato che alla conduzione del reality show quest’anno ci sarà nientemeno che Simona Ventura. Le intenzioni, stando a quanto riferito dall’AD Pier Silvio Berlusconi, sarebbero quelle di riportare il programma alle origini. Come? Mettendo in atto dei veri stravolgimenti. Si è infatti parlato di un’edizione che non superi i 100 giorni e che abbia un cast totalmente Nip, con personaggi estranei al mondo dello spettacolo. Attualmente dunque sono in corso i provini per gli aspiranti concorrenti e in molti si stanno già chiedendo chi sarà a varcare la porta rossa.

In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore sono emerse delle nuove voci di corridoio che non sono passate inosservate. Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia, pare che Mediset abbia già fatto dietrofront e stia valutando il da farsi con il reality show.

Secondo quanto riferito, il Grande Fratello di Simona Ventura dovrebbe andare in onda su Canale 5 da ottobre a gennaio. Tuttavia, qualora gli ascolti fossero soddisfacenti, si starebbe valutando di farlo durare fino a marzo. Ma non è finita qui. Sempre stando a quanto si legge, la conduttrice sarà anche autrice del programma. In più, nel corso delle settimane, potrebbero esserci alcune sorprese. Una di queste? Dei Vip di un certo spessore che a turno potrebbero abitare la casa per alcuni giorni.

Naturalmente al momento si tratta solo di ipotesi e di conseguenza vi invitiamo a prendere con le pinze il tutto. Il pubblico intanto attende già con ansia la partenza della nuova edizione, che senza dubbio non deluderà le aspettative.