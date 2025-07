Si scaldano i motori della nuova edizione del Grande Fratello, che vedrà la conduzione di Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni, la presentatrice vorrebbe nientemeno che Tommaso Zorzi come unico opinionista del reality show.

Tommaso Zorzi opinionista del Grande Fratello?

Manca sempre meno al ritorno del Grande Fratello. La nuova edizione del reality show più spiato di sempre partirà ufficialmente a ottobre e alla conduzione, per la prima volta, ci sarà nientemeno che Simona Ventura. Tante le novità in programma, a partire dal cast di concorrenti. Quest’anno infatti Mediaset ha deciso di tornare alle origini e la produzione è dunque alla ricerca di volti Nip, totalmente estranei al mondo dello spettacolo. Stando alle prime anticipazioni emerse, non ci sarà spazio per influencer e star del web e di certo in molti si chiedono chi sarà a varcare la porta rossa. Si tornerà poi alla formula dei 100 giorni e di conseguenza la finale si svolgerà poco prima delle festività natalizie.

Eliminato invece il doppio appuntamento settimanale. Il reality show infatti andrà in onda su Canale 5 solo nella serata di lunedì, proprio come accadeva in passato. Si punta infine anche a far terminare le dirette ad un orario consono, che non superi la mezzanotte e mezza. Insomma una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset e senza dubbio in tanti sono curiosi di vedere in atto questa nuova politica.

LEGGI ANCHE: Battiti Live scaletta quarta puntata 28 luglio 2025: l’ordine di uscita dei cantanti

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che sta già facendo discutere. Stando a quanto fa sapere Affari Italiani, sembrerebbe che Simona Ventura vorrebbe come unico opinionista del Grande Fratello un amatissimo ex vincitore. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Tommaso Zorzi. Secondo quanto riferito, l’influencer piacerebbe molto alla conduttrice, che starebbe sponsorizzando il suo nome.

A oggi tuttavia non è ancora chiaro cosa potrebbe accadere ma di certo in molti sognano un ritorno di Zorzi all’interno del reality show.