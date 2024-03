NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2024

Grande Fratello

Con un tweet, Rita Dalla Chiesa lancia una stoccata agli ex inquilini del Grande Fratello, salvando solo Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore non è sfuggito un tweet di Rita Dalla Chiesa, che ha lanciato una stoccata agli ex inquilini del Grande Fratello, salvando solo Beatrice Luzzi.

Rita Dalla Chiesa vs gli ex del Grande Fratello

A distanza di diversi giorni dalla finale del Grande Fratello, gli ex protagonisti del reality show di Canale 5 sono ancora al centro dell’attenzione e si sta molto discutendo di loro. Nel mentre sembrerebbe che dopo la fine del programma i concorrenti siano rimasti in contatto tra loro, al punto che è nata anche una chat WhatsApp. Tuttavia a essere rimasti fuori dal gruppo sono tre inquilini: Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Solo nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A sorpresa a lanciare una frecciatina agli ex inquilini del Grande Fratello è stata Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, che ha seguito appassionatamente il reality show per mesi, dicendo spesso la sua su quanto accadeva nella casa, ha lanciato una stoccata ai protagonisti della trasmissione, salvando solo Beatrice Luzzi. Queste le sue dichiarazioni, che nel giro di poco tempo hanno fatto il giro del web:

“Imbarazzanti tutti gli ex del GF che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano? È finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro. A parte la grande vittoria di Beatrice. La normalità della vita è un’altra cosa”.

Nel mentre domani andrà in onda su Canale 5 una puntata speciale di Verissimo interamente dedicata ai finalisti del Grande Fratello. Ad arrivare in studio ci sarà naturalmente anche la vincitrice di questa edizione Perla Vatiero, che insieme a Mirko Brunetti ci rivelerà cosa è accaduto dopo la finale. Appuntamento imperdibile dunque per tutti i fan del reality show.