Il GF Super Vip potrebbe non andare in onda

A gennaio, come annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, dovrebbe partire il Grande Fratello Super Vip. Tuttavia in rete si mormora che il reality show sia già a rischio cancellazione. Andiamo a scoprire perché e cosa starebbe accadendo.

Il Grande Fratello Super Vip si farà?

Come annunciato nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset, subito dopo la fine del format Nip, a partire da gennaio, su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello Super Vip, con la conduzione di Alfonso Signorini. I vertici del Biscione hanno infatti deciso di stravolgere le carte in tavola e di trasmettere il reality show in due momenti separati. La prima edizione, composta interamente da concorrenti sconosciuti ed estranei al mondo dello spettacolo, terrà compagnia a pubblico da ottobre a dicembre e al timone ci sarà Simona Ventura. La seconda invece, composta da personaggi Vip, dovrebbe partire nelle prime settimane del nuovo anno e celebrerà i 25 anni della trasmissione.

Tuttavia l’AD Pier Silvio Berlusconi è stato ben chiaro: il format Super Vip andrà in onda solo ed esclusivamente nel caso in cui gli autori riescano a trovare un cast con volti realmente noti al grande pubblico. In rete intanto sono emerse le prime voci di corridoio e stando a quanto si mormora sarebbe stati contattati due nomi di spicco: Kasia Smutniak e Francesco Arca.

Nelle ultime ore tuttavia si è fatto largo un retroscena che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto fa sapere Alberto Dandolo su Oggi, il Grande Fratello Super Vip starebbe già rischiando la cancellazione e potrebbe dunque non partire. Il motivo? Le difficoltà che gli autori potrebbero riscontrare nel trovare Vip degni di nota disposti a mettersi alla prova con questa esperienza. Ma non solo. Non sarebbe da sottovalutare anche il fattore economico. Personaggi di un certo calibro infatti potrebbero chiedere cachet importanti per prendere parte al reality show e di certo dunque si dovrebbero aprire diverse trattative.

Al momento tuttavia pare che Mediaset sia ancora intenzionata a mandare in onda il format Super Vip, ma nei prossimi mesi arriveranno informazioni più certe in merito.