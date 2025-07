In queste ore a diventare virale in rete è stato il sosia ufficiale di Gigi D’Alessio e l’incredibile somiglianza con il cantautore partenopeo ha lasciato il web senza parole.

Spunta il sosia ufficiale di Gigi D’Alessio

Dopo il successo del tour di stadi di questa estate, Gigi D’Alessio si prepara a tornare in Piazza del Plebiscito a Napoli, con quello che ormai è diventato un vero appuntamento annuale. A settembre infatti il celebre artista partenopeo si esibirà con ben 7 serate evento in uno dei luoghi più suggestivi e magici della città e ovviamente i biglietti per questi show stanno andando a ruba. Dopo i primi 5 sold out infatti il cantante ha deciso di regalare al suo pubblico due serate aggiuntive e come al solito anche stavolta non mancheranno le emozioni.

Nel mentre in questi giorni è stato ufficializzato l’addio di D’Alessio a The Voice Italia e alla Rai. Gigi infatti è passato a Mediaset e a commentare l’uscita di scena del cantante dal talent show è stata anche Antonella Clerici. La conduttrice, spiazzata dall’accaduto, ha affermato: “La partenza di Gigi l’ho presa malissimo. É stata una doccia fredda. Un po’ conta la sua volontà e il desiderio di cambiare. Ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l’ho con lui”.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Sui social infatti è spuntato nientemeno che il sosia ufficiale di Gigi D’Alessio che nel giro di una manciata di ore è diventato virale. Il ragazzo si chiama Gaetano Salzano e sui suoi profili ha postato diversi contenuti in cui lo vediamo cantare in playback diversi celebri brani del cantautore.

Gli utenti naturalmente non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile e impressionante somiglianza tra D’Alessio e il suo sosia, che nel mentre è già diventato una star del web.