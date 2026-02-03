Stando a quanto si mormora in rete, Tina Cipollari potrebbe assumere il ruolo di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello.

Tina Cipollari verso il Grande Fratello?

Manca poco più di un mese alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Alcuni giorni fa infatti, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha confermato il ritorno del reality show, annunciando che alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. Il programma, che andrà in onda per sei settimane, inizierà ufficialmente a metà marzo e attualmente c’è ancora molto mistero sul cast di concorrenti.

Stando a quanto è trapelato però dovrebbe trattarsi di un’edizione mista. A varcare la celebre porta rossa saranno infatti sia volti Nip che Vip e di certo ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore a farsi largo in rete è stato un pettegolezzo che ha già attirato l’attenzione generale.

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, ad assumere il ruolo di opinionista al Grande Fratello potrebbe essere nientemeno che Tina Cipollari. Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip, la celebre protagonista di Uomini e Donne avrebbe chiesto di sperimentare nuove cose sul piccolo schermo e solo qualche giorno fa l’abbiamo vista come inviata di Striscia La Notizia.

A breve dunque la Cipollari potrebbe debuttare come opinionista al fianco di Ilary Blasi e di certo, se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un vero colpaccio.

Il possibile cast del GF

Mentre attendiamo di saperne di più sulla possibilità di vedere Tina Cipollari al Grande Fratello, di recente è emerso il presunto cast che Alfonso Signorini avrebbe presentato a Mediaset alcune settimane fa.

Stando a quanto ha rivelato Davide Maggio, il conduttore per la prossima edizione del reality show avrebbe puntato su nomi d’eccezione. Parliamo di Walter Zenga, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Karina Cascella, Antonella Elia, Adriana Volpe. E ancora Marco Berry, Ringo, Anna La Rosa, Rettore, Ilona Staller, Francesca Manzini, Sara Gaudenzi, Antonio Sabato.

Ci sarebbero stati infine anche Andrea De Paoli, Mariano Gallo (Priscilla), Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, Armando Incarnato, Carlotta Ferlito, Monica Contraffatto, Enes Atak e Sahin Vural.

Attualmente non è chiaro se qualcuno di questi nomi verrà preso in considerazione per la nuova edizione ma senza dubbio nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.

